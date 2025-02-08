Видео Планируемый в Прейльском крае ветропарк вызывает беспокойство жителей

Глава консультативного совета жителей города Прейли Алдис Адамович признал, что ветропарки нужны, но строить их нужно подальше от населенных пунктов.

"Жить за километр-полтора, и когда одиннадцать турбин объемом 260 метров открываются днем и ночью, мы можем представить, что это такое!" - сказал Адамович.

Жители подчеркивают, что публичных обсуждений не проводилось. Узнав о планируемом строительстве ветропарка, жители начали сбор подписей.

Председатель Прейльской краевой думы Арий Вуцанс, в свою очередь, пояснил, что Latvenergo еще в июне прошлого года информировало самоуправление о начале оценки окружающей среды и потенциальном местонахождении ветропарка в Риебиньской волости.

Вуцанс отметил, что если жители не поддержат проект, то дальнейшее будет зависеть от его статуса - Latvenergo может претендовать на статус национального стратегического объекта, который ограничит возможности самоуправления и жителей влиять на него.

Руководитель развития ветропарков предприятия Эдгар Гроза считает, что присвоить строительству статус объекта национальных интересов было бы логичным шагом, но решение примет Кабинет министров. Он также подчеркнул, что проект может принести финансовую выгоду самоуправлению - ежегодно он получал бы от Latvenergo около 140 000 евро, а в случае большего парка - до 250 000 евро в год, что за 30 лет достигло бы 7,5 млн евро.

"Я не знаю другого производителя или вида бизнеса, который принес бы самоуправлению такие доходы бюджета", - подчеркнул Гроза.

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