В первый рабочий день произошло много важных событий - IDB применило не связанную с лишением свободы меру пресечения в связи со смертью двух детей в Плявниеках, в Латвии ожидается самая холодная погода с января прошлого года, а RUS TVNET выяснил, почему дорожает серебро. Об этих и других новостях понедельника, 10 февраля, - в подборке RUS TVNET.
Главное за 10 февраля ⟩ Огромный выигрыш в лотерею в Латвии, почему дорожает серебро и морозы до -20 градусов
Новости Латвии:
В Латвии игрок выиграл 626 207,34 евро в лотерее SuperBingo компании VAS Latvijas Loto, сообщают представители предприятия.
Бюро внутренней безопасности (IDB) применило не связанную с лишением свободы меру пресечения для сотрудника Управления по делам гражданства и миграции (PMLP) в связи со смертью двух детей в Плявниеках, сообщает агентство LETA.
Спрос и цены на инвестиционное серебро в мире резко выросли. Не отстают и латвийцы - по данным дилера драгметаллов Tavex Latvija, в 2024 году объемы продаж этого благородного металла увеличились на 12%. Причины кроются в бурном развитии возобновляемой энергетики и искусственного интеллекта. TVNET+ выяснил, какова ситуация на рынке драгметаллов и как отразится взрывной рост биржевых цен на стоимости ювелирных изделий из серебра?
На прошлой неделе мы начали серию статей о том, возможно ли в Латвии получать высокую зарплату, трудясь так называемыми "синими воротничками", не имея специального профессионального образования. В первой статье мы исследовали профессию водителя грузовика, в свою очередь, на этот раз обратимся к строительной сфере, которая полна стереотипов о высоких зарплатах и низкой квалификации.
За рубежом:
ФСИН вскоре после начала войны в Украине разрешила надзирателям в тюрьмах пытать пленных украинцев. Об этом пишет WSJ, приводя слова бежавших из России бывших охранников, которые дают показания МУС.
С началом войны в Украине многие журналисты покинули Россию. Среди них была и Наташа Зотова, журналистка "Русской службы Би-би-си", которая, опасаясь ареста, более двух лет назад переехала в Ригу вместе с мужем. С горечью в сердце она продолжает ежедневно освещать события в России, а когда рабочее время заканчивается, выходит в уютный центр столицы, учит латышский, исследует дальние края Латвии и кормит чаек.
В ночь на воскресенье американский таблоид New York Post опубликовал эксклюзивный репортаж своего корреспондента на борту самолета Дональда Трампа, в котором было сказано, что американский президент провел телефонный разговор с Владимиром Путиным об окончании российско-украинской войны. Это сообщение распространили многие мировые СМИ, а в Кремле отказались его подтвердить или опровергнуть. Рассказываем, что именно сказано в публикации и как ее комментируют.
"Его брюки и капюшон были испачканы кровью, поэтому утверждения подозреваемого, что он не видел кровь, трудно согласовать с результатами судебно-медицинской экспертизы", - такой комментарий недавно услышал осужденный в Нидерландах латыш, которого за убийство приговорили к нескольким годам за решеткой. Это не первый раз, когда этого человека судили за убийство. Предыдущее преступление было совершено в Латвии, только жертву нашли спустя несколько месяцев.
Житель Вильянди Тыну Тынисалу в начале недели обнаружил на улице конверт с именем: "Марге". На первый взгляд находка показалась мусором, но вскоре оказалось, что внутри находились деньги. После публикации объявлений в социальных сетях и в газете удалось найти владельца конверта, сообщает Rus.Postimees.
Интересное чтиво:
На этой и на следующей неделе в Латвии ожидается самая холодная погода с января прошлого года, прогнозируют синоптики.
Телеведущая и инфлюенсер Лиене Ушакова, которая в прошлом году вышла замуж за боксера Юриса Зундовскиса, была рядом с супругом во время его боя с Кристапом Зутисом.
8 февраля стало известно, что Латвию на международном песенном конкурсе "Евровидение" представит группа Tautumeitas с песней Bur man laimi. Теперь стали известны и точные результаты национального отбора - конкурса Латвийского телевидения (LTV) Supernova.
По подсчетам экспертов, в Латвии ежегодно регистрируется около 100 родов несовершеннолетних. Иногда детей рожают и женщины старше 40 и 45 лет. Впрочем, особенно под угрозой находятся именно несовершеннолетние мамочки, так как во время родов их здоровье подвержено риску и незапланированная беременность может стать огромным эмоциональным бременем для близких. Параллельно с работой по дому и учебой в школе нужно заботиться о младенце - свободе подросткового возраста пришел конец.
В середине января в социальных сетях появились фотографии необычной на вид рыбы, выброшенной на польский берег балтийского моря. Поначалу интернет-пользователи отнеслись к фотографиям скептически, а некоторые даже утверждали, что это подделка. Однако ученые подтвердили, что изображения реальны и что эта редкая рыба действительно обитает в Балтийском море.
На этапе Кубка Финляндии по лыжным гонкам произошла серьезная авария: спортсменка Венла Ярвела вылетела с трассы, врезалась в электрощит и была доставлена в больницу, передает Rus.Postimees.
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