Главное за 10 февраля Огромный выигрыш в лотерею в Латвии, почему дорожает серебро и морозы до -20 градусов

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Житель Вильянди Тыну Тынисалу в начале недели обнаружил на улице конверт с именем: "Марге". На первый взгляд находка показалась мусором, но вскоре оказалось, что внутри находились деньги. После публикации объявлений в социальных сетях и в газете удалось найти владельца конверта, сообщает Rus.Postimees.

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На этой и на следующей неделе в Латвии ожидается самая холодная погода с января прошлого года, прогнозируют синоптики.

Телеведущая и инфлюенсер Лиене Ушакова, которая в прошлом году вышла замуж за боксера Юриса Зундовскиса, была рядом с супругом во время его боя с Кристапом Зутисом.

8 февраля стало известно, что Латвию на международном песенном конкурсе "Евровидение" представит группа Tautumeitas с песней Bur man laimi. Теперь стали известны и точные результаты национального отбора - конкурса Латвийского телевидения (LTV) Supernova.

По подсчетам экспертов, в Латвии ежегодно регистрируется около 100 родов несовершеннолетних. Иногда детей рожают и женщины старше 40 и 45 лет. Впрочем, особенно под угрозой находятся именно несовершеннолетние мамочки, так как во время родов их здоровье подвержено риску и незапланированная беременность может стать огромным эмоциональным бременем для близких. Параллельно с работой по дому и учебой в школе нужно заботиться о младенце - свободе подросткового возраста пришел конец.

В середине января в социальных сетях появились фотографии необычной на вид рыбы, выброшенной на польский берег балтийского моря. Поначалу интернет-пользователи отнеслись к фотографиям скептически, а некоторые даже утверждали, что это подделка. Однако ученые подтвердили, что изображения реальны и что эта редкая рыба действительно обитает в Балтийском море.

На этапе Кубка Финляндии по лыжным гонкам произошла серьезная авария: спортсменка Венла Ярвела вылетела с трассы, врезалась в электрощит и была доставлена в больницу, передает Rus.Postimees.

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