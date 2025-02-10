Сепаратистский регион Приднестровье в Молдове, оказавшийся в кризисной ситуации после прекращения поставок российского газа, отказался принять 60 миллионов евро от Европейского союза (ЕС) для финансирования закупок газа, подтвердил в понедельник, 10 февраля, премьер-министр Молдовы Дорин Речан.
Пресс-секретарь молдавского правительства сообщил агентству Reuters, что Приднестровье решило использовать российские средства для оплаты закупок газа.
Ранее сообщалось, что российская энергетическая компания "Газпром" с 1 января прекратила поставки газа в Молдову, и в январе сотни тысяч человек в сепаратистском регионе Приднестровье остались без отопления и горячей воды.
"В среднесрочной перспективе предложение ЕС в размере 60 млн евро могло бы стать решением, способным избавить Приднестровский регион от энергетического шантажа и нестабильности. Тирасполь отказался от этого решения", - написал Речан в Facebook.
"Россия не позволяет им принимать европейскую помощь, опасаясь потерять контроль над регионом. Основным условием, отвергнутым Тирасполем, стало постепенное повышение тарифов для потребителей. Поэтому они не могут получить деньги от европейской помощи в 60 млн евро", - отметил молдавский премьер.
Он добавил, что власти Кишинева не будут блокировать поставки газа в Приднестровье и объяснил схему, по которой регион будет получать газ.
Венгерская компания MET Gas и Energy Marketing AG получат оплату от дубайской компании JNX General Trading L.L.C и доставят газ до молдавской границы в соответствии с контрактом, подписанным с компанией Moldovagaz.
Тирасполь заранее оплатит транзитные расходы за транспортировку газа от границы Молдовы в регион на основе договора между Moldovagaz и Tiraspoltransgaz, пояснил Речан.
Кишинев разрешит этот транзит при условии, что Тирасполь выполнит ряд действий, демонстрирующих открытую позицию, подчеркнул молдавский премьер. В частности, речь идет об освобождении политических заключенных, сохранении трансляции молдавского общественного телевидения в регионе и ликвидации контрольно-пропускных пунктов, созданных в 2022 году.
4 февраля ЕС и Молдова договорились о плане энергетической безопасности, цель которого - покончить с зависимостью страны от российских поставок и интегрировать ее в энергосистему 27 стран Евросоюза.
Согласно соглашению, в этом году Молдова получит 250 миллионов евро, из которых 100 миллионов будут выделены к середине апреля. В дополнение к этой сумме Брюссель пообещал предоставить 60 миллионов евро для поддержки жителей Приднестровья, но с определенными условиями.
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