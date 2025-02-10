Пресс-секретарь молдавского правительства сообщил агентству Reuters, что Приднестровье решило использовать российские средства для оплаты закупок газа.

Ранее сообщалось, что российская энергетическая компания "Газпром" с 1 января прекратила поставки газа в Молдову, и в январе сотни тысяч человек в сепаратистском регионе Приднестровье остались без отопления и горячей воды.

"В среднесрочной перспективе предложение ЕС в размере 60 млн евро могло бы стать решением, способным избавить Приднестровский регион от энергетического шантажа и нестабильности. Тирасполь отказался от этого решения", - написал Речан в Facebook.

"Россия не позволяет им принимать европейскую помощь, опасаясь потерять контроль над регионом. Основным условием, отвергнутым Тирасполем, стало постепенное повышение тарифов для потребителей. Поэтому они не могут получить деньги от европейской помощи в 60 млн евро", - отметил молдавский премьер.

Он добавил, что власти Кишинева не будут блокировать поставки газа в Приднестровье и объяснил схему, по которой регион будет получать газ.