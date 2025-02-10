Лобовое столкновение Lux Express со снегоуборочной машиной: близкие сообщают о смерти жителя Эстонии

"С тяжелым сердцем хотим поделиться печальной новостью. Как многие уже знают, 2 февраля 2025 года в России произошла авария автобуса Lux Express. К сожалению, в числе пассажиров был наш дорогой друг, Леша Шарапанюк. Врачи делали все возможное, но 8 февраля 2025 года его не стало", - написала на своей странице в Facebook Елизавета Слесарева.

"Сейчас мы на постоянной связи с его родными, консулом и министерством, чтобы как можно скорее вернуть Алексея домой. Наша главная цель - достойно проводить Лешу в последний путь и оказать поддержку его родителям в этот непростой период", - добавила она.

По информации Министерства иностранных дел, гражданин Эстонии, который находился на лечении в больнице после автобусной аварии, скончался от полученных травм 8 февраля. МИД выражает соболезнования родственникам погибшего.

Член правления Lux Express Ингмар Роос рассказал, что, по словам следователя, снегоуборочная машина пересекла осевую линию, оказавшись на середине дороги, поэтому столкновение было неизбежным.