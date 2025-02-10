Видео Рижане возмущаются, что грузовики разрушают тротуар. Дума комментирует

В свою очередь, муниципальная полиция утверждает, что демонтаж части забора лишь помогает водителям избежать наезда на тротуары.

"Предпринимателю следует учитывать, что оно работает в месте с ограниченным въездом, поэтому необходимо искать решения, например, расширять ворота", - пояснила представитель Рижской муниципальной полиции Дайра Скуруле.

Рижская муниципальная полиция начала административное разбирательство. Установлены ответственные лица, включая муниципальную структуру, которой нанесен материальный ущерб. Таким образом, она признана потерпевшей стороной в этом деле, которое передано на рассмотрение и принятие решения.

Представители предприятия пока не отвечают на звонки журналистов. Разбитая улица находится в зоне смешанной застройки, и въезд грузовиков на территорию предприятия предусмотрен исключительно с этой улицы. Власти заявляют, что не могут ограничить движение грузового транспорта или устанавливать знаки, ограничивающие тоннаж.

"Мы общались с руководством конкретной компании. Можно было бы организовать встречу, но если мы установим ограничения на движение грузового транспорта то туда не смогут подъезжать мусоровозы, поскольку это тоже грузовой транспорт. Также будут осложнены поставки товаров в магазины и учреждения, расположенные в этом районе", - пояснили в Рижской думе.

Муниципалитет не предлагает немедленного решения проблемы, так как эта улица относится к самой низкой категории улиц, основное назначение которой - обеспечение доступа. Жителей призывают находить компромисс с предпринимателями путем переговоров.

"Здесь необходимо искать компромисс. Жителям следовало бы пригласить предпринимателей на переговоры. Когда наши коллеги осматривали этот район, с представителями предприятия обсуждалась возможность осуществления поставок на автомобилях меньшей вместимости. Однако, к сожалению, это невозможно, так как у предприятий есть товары длиной до 12 метров", - добавила сообщила представитель Рижской думы Рудите Ревелиня.

Штраф за повреждение инфраструктуры в данном случае составляет от 70 до 350 евро и назначается каждому водителю индивидуально.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!