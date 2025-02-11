Президент США Дональд Трамп в понедельник, 10 февраля, допустил возможность того, что Украина однажды может снова войти в состав России, и заявил, что американская помощь Киеву должна предоставляться в обмен на природные ресурсы, включая полезные ископаемые.
"Они могут договориться. Они могут не договориться. Однажды они могут стать Россией, однажды они могут перестать быть Россией", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox. "Но мы собираемся вложить туда все эти деньги, и я хочу получить их обратно".
В то же время появилась информация о том, что администрация Трампа готовит план по убеждению европейских союзников увеличить закупки американского оружия для Украины в преддверии возможных мирных переговоров с Москвой.
Это может стать альтернативой прямой военной помощи США и гарантией стабильных поставок оружия.
Если план будет официально утвержден, он даст Украине дополнительные гарантии стабильных поставок оружия, что крайне важно на фоне опасений по поводу возможного изменения политики США при Трампе.
Украинские лидеры обеспокоены тем, что новая администрация США может ограничить помощь Украине, особенно в связи с намерениями Вашингтона сократить свои военные расходы и передать больше ответственности европейским странам.
Европейские страны уже закупали американское оружие для Украины во время президентства Джо Байдена, и теперь эта практика, возможно, набирает обороты. Ожидается, что на этой неделе представители администрации Трампа, включая специального посланника Трампа Кита Келлога, примут участие в Мюнхенской конференции по безопасности, где будут обсуждаться будущие поставки оружия.
В настоящее время обсуждаются различные варианты продолжения военной поддержки Киева без значительных затрат со стороны США. Вашингтон отмечает, что экономические выгоды от экспорта оружия являются важным фактором для Соединенных Штатов, и призывает Европу играть более активную роль в финансировании военной помощи Украине.
Администрация Трампа рассматривает возможность перераспределения финансовых расходов на поддержку Украины и подчеркивает необходимость того, чтобы европейские союзники играли более активную роль в обеспечении Киева всем необходимым для продолжения борьбы с Россией. Американские чиновники подчеркивают, что будущее конфликта должно в значительной степени зависеть от поддержки Европы.
Посольство Украины в Вашингтоне пока никак не прокомментировало эту инициативу.
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