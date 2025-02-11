"Они могут договориться. Они могут не договориться. Однажды они могут стать Россией, однажды они могут перестать быть Россией", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox. "Но мы собираемся вложить туда все эти деньги, и я хочу получить их обратно".

В то же время появилась информация о том, что администрация Трампа готовит план по убеждению европейских союзников увеличить закупки американского оружия для Украины в преддверии возможных мирных переговоров с Москвой.

Это может стать альтернативой прямой военной помощи США и гарантией стабильных поставок оружия.

Если план будет официально утвержден, он даст Украине дополнительные гарантии стабильных поставок оружия, что крайне важно на фоне опасений по поводу возможного изменения политики США при Трампе.

Украинские лидеры обеспокоены тем, что новая администрация США может ограничить помощь Украине, особенно в связи с намерениями Вашингтона сократить свои военные расходы и передать больше ответственности европейским странам.