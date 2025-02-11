Авторы инициативы подчеркивают, что "удаленка" позволяет сотрудникам успешно совмещать работу и семейную жизнь, сохраняя при этом эффективность труда. Они отмечают, что полный переход на работу в офисе приведет к повышению расходов на содержание помещений, а также к увеличению транспортных расходов и времени на дорогу.

Кроме того, авторы инициативы ссылаются на утвержденный правительством План модернизации государственного управления, который предусматривает, что к концу этого года 80% государственных администраций будут иметь эффективную гибкую или гибридную модель работы.

Инесе Вайваре, имеющая большой опыт работы в сфере государственного управления и в настоящее время работающая в неправительственной организации, также подписала эту инициативу. По ее мнению, у государственных и муниципальных органов власти достаточно возможностей для контроля за тем, насколько ответственно удаленные работники выполняют свои обязанности.

Сбор подписей начался после заявления президента Латвии Эдгара Ринкевича о том, что государственному управлению пора вернуться к работе на местах. По его мнению, это повысит доверие населения к правительству и увеличит производительность труда. Директор Государственной канцелярии Райвис Кронбергс также считает, что работа в государственном управлении должна проходить в основном очно.

После представления в Сейм инициативу должна будет оценить Комиссия по государственному управлению. Ее глава Олег Буров обещает детально изучить ее. Сам он считает, что сотрудники государственных и местных органов власти должны работать в основном очно, за некоторыми исключениями - например, в отношении бухгалтеров.

Видео: Сюжет TV3 Ziņas

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