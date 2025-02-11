"Мы обменяем одну территорию на другую", - сказал Зеленский. При этом он отметил, что не знает, какую часть аннексированной РФ территории попросит взамен, потому что "все наши территории важны, никакого приоритета нет".

Зеленский рассказал, что готов к переговорам с Россией, однако Украина должна выступать на них с позиции силы.

The Guardian отмечает, что Зеленский планирует предложить компаниям из США контракты на восстановление и льготы на инвестиции.

По словам Зеленского, Украина обладает самыми большими запасами урана и титана в Европе, и "не в интересах Соединенных Штатов", чтобы эти запасы оказались в руках России и могли потенциально быть переданы Северной Корее, Китаю или Ирану. Разработки помогут Киеву создать рабочие места и принесут прибыль американским фирмам, считает он.

Президент Украины также выступил с критикой того, чтобы гарантии безопасности были предоставлены только европейскими странами. Он считает, что гарантии безопасности без США - это "ненастоящие гарантии безопасности".

Прокомментировал он и идею президента Франции Эммануэля Макрона о европейских миротворцах в Украине: "Мы за контингент, если он является частью гарантии безопасности, и я еще раз подчеркну, что без США это невозможно".

"Медуза" отмечает, что интервью Зеленского The Guardian было опубликовано за три дня до начала Мюнхенской конференции по безопасности.

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