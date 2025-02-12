Внутреннее ядро Земли, возможно, поменяло форму, считают ученые

Жидкое внешнее ядро постепенно замерзает, превращаясь в твердое внутреннее ядро, но пройдут миллиарды лет, прежде чем оно станет полностью твердым.

Это почти наверняка будет означать конец жизни на Земле, но к тому времени планета, скорее всего, уже будет поглощена Солнцем.

Работа профессора Видейла — лишь одно из многочисленных исследований экспертов по всему миру, изучающих процессы в земном ядре и ведущих об этом научные споры.

«В науке мы обычно стараемся изучать вещи до тех пор, пока не поймем их», — говорит профессор.

«По всей вероятности, это открытие ни на йоту не повлияет на нашу повседневную жизнь, но мы очень хотим понять, что происходит в центре Земли», — добавляет он.

Почему это происходит?

Возможно, изменения связаны с изменениями в магнитном поле Земли.

«За последние несколько десятилетий в магнитном поле в разное время происходили скачки, и мы хотели бы знать, связано ли это с тем, что мы наблюдаем на границе внутреннего ядра», — сказал он.

Джон Видейл призвал с осторожностью относиться к громким утверждениям о том, что выводы его исследования могут свидетельствовать о скором прекращении вращения ядра Земли.

Он отметил, что ученые еще очень многого не понимают. «Мы не уверены на 100%, что правильно интерпретируем эти изменения», — сказал ученый.

И добавил, что границы научных знаний постоянно меняются и, так же как многие другие исследователи, в прошлом он ошибался.