"Богиня глюкозы": одна книга, 10 трюков, комментарии двух специалистов

Есть много и худеть - это, наверное, мечта каждого человека с лишним весом. Мы ленивые, и нам хочется иметь волшебную палочку! Книга "Богиня глюкозы" готова ею стать! Действительно ли тарелка с горкой и уксус могут сотворить чудеса? Комментируют эндокринолог и диетолог.