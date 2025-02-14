Есть много и худеть - это, наверное, мечта каждого человека с лишним весом. Мы ленивые, и нам хочется иметь волшебную палочку! Книга "Богиня глюкозы" готова ею стать! Действительно ли тарелка с горкой и уксус могут сотворить чудеса? Комментируют эндокринолог и диетолог.
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"Богиня глюкозы": одна книга, 10 трюков, комментарии двух специалистов
Что это за революция, которая охватила Латвию? В издательстве Zvaigzne ABC была переведена и издана книга французского биохимика Джесси Инчаспе "Богиня глюкозы" (на латышском языке - Glikozes revolūcija), которая является международным бестселлером, переведенным более чем на 40 языков.