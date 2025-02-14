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"Богиня глюкозы": одна книга, 10 трюков, комментарии двух специалистов

Перевод: rus.tvnet.lv
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Диета
Диета Фото: Shutterstock, TVNET kolāža

Есть много и худеть - это, наверное, мечта каждого человека с лишним весом. Мы ленивые, и нам хочется иметь волшебную палочку! Книга "Богиня глюкозы" готова ею стать! Действительно ли тарелка с горкой и уксус могут сотворить чудеса? Комментируют эндокринолог и диетолог.

Что это за революция, которая охватила Латвию? В  издательстве Zvaigzne ABC была переведена и издана книга французского биохимика Джесси Инчаспе "Богиня глюкозы" (на латышском языке - Glikozes revolūcija), которая является международным бестселлером, переведенным более чем на 40 языков.

Receptes.lv попросил эндокринолога и диетолога прокомментировать 10 принципов питания, изложенных в этой книге. Согласны ли они и рекомендуют ли применять эти принципы питания на практике?

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