Текущая ситуация с размещением знаков 30 км/ч на улице Миера в Риге вызвала у многих водителей недоумение, а порой и возмущение. Рижская дума ждет предложений от Департамента городской среды и мобильности по улучшению ситуации, сообщает lsm.lv.
Видео ⟩ Депутаты признали ошибки в организации движения на улице Миера
В декабре на улице Миера была введена зона ограничения скорости, не позволяющая двигаться быстрее 30 километров в час. Однако вместо того, чтобы устанавливать знаки на каждом перекрестке, ограничение теперь обозначено только при въезде и выезде из зоны.
Эксперт по безопасности дорожного движения из Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) Оскар Ирбитис считает, что если цель - контролировать скорость автомобилей, а не наказывать водителей, знаки должны повторяться или ограничение должно быть продублировано дорожной разметкой.
Исполнительный директор Риги Янис Ланге также признал, что установка только зональных знаков не является эффективным решением:
"Я могу признать, что это не самый удачный вариант", - заключил Ланге.
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