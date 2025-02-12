Видео Депутаты признали ошибки в организации движения на улице Миера

В декабре на улице Миера была введена зона ограничения скорости, не позволяющая двигаться быстрее 30 километров в час. Однако вместо того, чтобы устанавливать знаки на каждом перекрестке, ограничение теперь обозначено только при въезде и выезде из зоны.

Эксперт по безопасности дорожного движения из Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) Оскар Ирбитис считает, что если цель - контролировать скорость автомобилей, а не наказывать водителей, знаки должны повторяться или ограничение должно быть продублировано дорожной разметкой.

Исполнительный директор Риги Янис Ланге также признал, что установка только зональных знаков не является эффективным решением:

"Я могу признать, что это не самый удачный вариант", - заключил Ланге.

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