Анджан отметил, что этот разговор не стал большим сюрпризом, поскольку Трамп с самого начала заявлял, что ему безразлично, какая сторона победит. Судя по всему, Украина приближается не к бесконечному ужасу, а к ужасному концу.

В то же время такой вывод не стоит преувеличивать. Под "ужасным концом" Анджан понимает то, что Украина не сможет вступить в НАТО, ей придется потерять оккупированные территории, которые не удастся обменять на занятые украинцами районы Курской области, а США не будут участвовать в предоставлении гарантий безопасности в будущем. Помощь, которую США окажут Украине, придется возвращать полезными ископаемыми.

В то же время очевидно, что Трамп не является "путинистом" и действует исходя из собственной логики.

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"Результат будет таким, что в этой войне победят и Украина, и Россия", - подчеркнул эксперт.

Кроме того, Россия на переговорах будет применять принцип "разделяй и властвуй" и потребует больше, чем может получить. Очень вероятно, что Москва потребует вывода войск НАТО из стран Балтии, Румынии, Болгарии. При этом Анджан согласился, что требования России могут найти поддержку.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп в среду, 12 февраля, заявил, что у него состоялся "долгий и чрезвычайно продуктивный" телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, после чего президент США поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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