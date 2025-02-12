Офицер армии США рассказал, в чем трудности военного партнерства с Латвией

Майерс отмечает, что после вторжения РФ в Украину страны Балтии усилили внимание к оборонным расходам и инвестировали в безопасность.

Он подчеркнул важность совместных учений и считает, что США должны не только отправлять войска, но и обеспечивать их длительное присутствие в регионе.

"Достижению этой цели помогают совместные учения в регионе. Они улучшают понимание Армией США будущей оперативной обстановки, благодаря партнерству в области обороны Балтийского региона и реальным возможностям обучения в уникальном в географическом смысле месте", - считает Майерс.

Однако он указал и на существующие проблемы.

Майор Майерс считает, что главная проблема - нехватка военной инфраструктуры и учебных площадок в странах Балтии.

Существующие базы слишком малы для размещения американских подразделений в привычных масштабах. С 2022 года приток союзных войск усугубил ситуацию, вызвав трудности с условиями жизни и подготовкой солдат.

Латвия пытается решить вопрос, строя новую базу и улучшая условия размещения иностранных военных, но это потребует времени.