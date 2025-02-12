Майор Джейкоб Майерс, бывший атташе Армии США посольстве в Риге, считает стратегическое сотрудничество США и Балтии образцом совместных решений по безопасности. Однако он указывает на проблемы, которые могут помешать учебной ротации американских военных в регионе, сообщает портал LSM+.
Офицер армии США рассказал, в чем трудности военного партнерства с Латвией
Майерс отмечает, что после вторжения РФ в Украину страны Балтии усилили внимание к оборонным расходам и инвестировали в безопасность.
Он подчеркнул важность совместных учений и считает, что США должны не только отправлять войска, но и обеспечивать их длительное присутствие в регионе.
"Достижению этой цели помогают совместные учения в регионе. Они улучшают понимание Армией США будущей оперативной обстановки, благодаря партнерству в области обороны Балтийского региона и реальным возможностям обучения в уникальном в географическом смысле месте", - считает Майерс.
Однако он указал и на существующие проблемы.
Майор Майерс считает, что главная проблема - нехватка военной инфраструктуры и учебных площадок в странах Балтии.
Существующие базы слишком малы для размещения американских подразделений в привычных масштабах. С 2022 года приток союзных войск усугубил ситуацию, вызвав трудности с условиями жизни и подготовкой солдат.
Латвия пытается решить вопрос, строя новую базу и улучшая условия размещения иностранных военных, но это потребует времени.
Из-за этого США могут пересмотреть планы по долгосрочным ротациям войск в регионе.
Еще одной проблемой остается нехватка личного состава, несмотря на возвращение призыва в Латвии в 2023 году.
"Это вызывает беспокойство не только с точки зрения необходимости проецировать силу в ответ на российские провокации, но и с точки зрения улучшения военных возможностей с привлечением сил США и НАТО.
Все три страны осуществляют самые крупные военные закупки в своей истории, однако им не хватает и образования, и опыта, необходимых для поддержания возможностей [приобретаемого]", - отметил эксперт.
Однако Майерс отмечает, что увеличение присутствия союзников в регионе способствует ускоренной подготовке балтийских военных благодаря обмену опытом с квалифицированными специалистами из других стран НАТО.
"Несмотря на вызовы впереди, используя стратегический вклад стран Балтии в региональную безопасность, Соединенные Штаты уже продемонстрировали, что укрепляют приверженность коллективной обороне и укрепляют устойчивость трансатлантического альянса в эпоху меняющихся вызовов безопасности", - пишет Майерс.
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