Перед этим Трамп в среду сообщил, что у него был "долгий и чрезвычайно продуктивный" телефонный разговор с Путиным, в ходе которого они договорились "незамедлительно" начать переговоры об окончании начатой Россией войны против Украины.

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После этого у Трампа, который призывает к быстрому окончанию этой войны, состоялся телефонный разговор и с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы ожидаем, что он приедет сюда, а я поеду туда - и, возможно, мы впервые встретимся в Саудовской Аравии", - сказал Трамп журналистам в Белом доме о своих планах встретиться с Путиным.

Он отметил, что ожидает, что встреча состоится "в недалеком будущем", и добавил, что в ней также примет участие наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман аль-Сауд, который сыграл важную роль в обмене пленными между Россией и США на этой неделе.

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