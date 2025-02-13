Ринкевич прокомментировал разговор Трампа с Путиным: "Процесс только набирает обороты"

Президент Латвии, который в пятницу, 14 февраля, начинает свое участие в Мюнхенской конференции по безопасности, заверил, что Латвия и страны-единомышленники, особенно в Северной Европе, подчеркнут прежнюю позицию о том, что Украина должна быть включена в любые переговоры и что принцип территориальной целостности также важен.

"Никто не будет категорично утверждать, что все происходит или уже произошло. Есть значимые принципы, которые высказали президент США и президент Украины. Я думаю, что процесс только набирает обороты, и ряд элементов будет иметь большое значение", - сказал Ринкевич.

По его мнению, одним из таких элементов является ситуация на поле боя, а другим - то, насколько Европа, НАТО и их союзники будут готовы продолжать поддерживать Украину в военном, политическом и экономическом плане. Нельзя отрицать, что Европа должна будет сделать гораздо больше, чтобы продолжать поддерживать Украину как сейчас, так и в случае достижения какого-либо соглашения о прекращении огня, подчеркнул президент.

"Украина должна быть сильной в военном отношении. Нельзя исключать, что Россия попытается навязать Украине план демилитаризации. Такие вещи, конечно, неприемлемы", - сказал президент Латвии.