После телефонного разговора президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, который состоялся в среду, 12 февраля, президент Латвии Эдгар Ринкевич в четверг, 13 февраля, на платформе X подчеркнул важность поддержки Украины и необходимость сдерживать Россию от агрессии.
Ринкевич прокомментировал разговор Трампа с Путиным: "Процесс только набирает обороты"
"Украина должна быть сильной и независимой. Россию следует ограничить и усмирить. Границы нельзя менять силой. Европа должна взять на себя полную ответственность за свою безопасность, инвестируя в оборону. Украине, США и Европейскому союзу нужно работать вместе, чтобы достичь прочного мира", - написал Ринкевич.
В более широком комментарии для СМИ он также отметил, что Европе придется играть еще большую роль в обеспечении собственной безопасности и военного потенциала Украины.
Президент Латвии отметил, что после новости о разговоре Трампа и Путина звучали самые разные прогнозы - от второго Мюнхенского соглашения до апокалиптических сценариев, но есть и те, кто считает, что на самом деле ничего не произошло. По мнению Ринкевича, сейчас необходимо взглянуть на факты и проанализировать заявления с холодной головой.
"Как бы ни развивался политический процесс, мы должны делать свою работу по укреплению обороны и безопасности. Это нельзя откладывать, и мы это знаем", - подчеркнул Ринкевич.
Он отметил, что телефонные разговоры президента США с Путиным и Зеленским были заявкой на мирные переговоры, а не твердым соглашением. По его словам, то, как будут развиваться эти переговоры, во многом зависит от всех вовлеченных сторон.
Президент Латвии, который в пятницу, 14 февраля, начинает свое участие в Мюнхенской конференции по безопасности, заверил, что Латвия и страны-единомышленники, особенно в Северной Европе, подчеркнут прежнюю позицию о том, что Украина должна быть включена в любые переговоры и что принцип территориальной целостности также важен.
"Никто не будет категорично утверждать, что все происходит или уже произошло. Есть значимые принципы, которые высказали президент США и президент Украины. Я думаю, что процесс только набирает обороты, и ряд элементов будет иметь большое значение", - сказал Ринкевич.
По его мнению, одним из таких элементов является ситуация на поле боя, а другим - то, насколько Европа, НАТО и их союзники будут готовы продолжать поддерживать Украину в военном, политическом и экономическом плане. Нельзя отрицать, что Европа должна будет сделать гораздо больше, чтобы продолжать поддерживать Украину как сейчас, так и в случае достижения какого-либо соглашения о прекращении огня, подчеркнул президент.
"Украина должна быть сильной в военном отношении. Нельзя исключать, что Россия попытается навязать Украине план демилитаризации. Такие вещи, конечно, неприемлемы", - сказал президент Латвии.
Он призвал быть реалистами, поскольку остается открытым вопрос, который обсуждался в течение всего последнего года, а именно членство Украины в НАТО и Европейском союзе (ЕС). Ринкевич напомнил, что членство Украины в НАТО будет возможно только в том случае, если все члены согласятся на это, но на данный момент, отметил он, очевидно, что некоторые из них не готовы к этому. Латвия при этом последовательно выражает свою поддержку членству Украины в обеих организациях.
Президент Латвии отметил, что также будет много дискуссий об альтернативных гарантиях безопасности и этот вопрос не может быть решен без участия Европы и Украины. Если речь идет о размещении в Украине сил из разных стран, в том числе европейских, и о европейской финансовой поддержке, то Европа также должна быть за столом переговоров.
"Это сложная ситуация, но процесс только начался. Он будет сложным. Я не думаю, что нам нужно образно говорить о том, что завтра будет еще одно Мюнхенское соглашение. Его не будет. Мюнхенская конференция по безопасности - это возможность для всех нас высказать свое мнение, поговорить с США и нашими европейскими союзниками", - сказал президент Латвии.
Он подчеркнул, что позиция Латвии и стран-единомышленников остается неизменной - полная поддержка Украины, все возможное для того, чтобы Украина села за стол переговоров.
В заключение Ринкевич отметил, что ситуация в целом напоминает то, что обсуждалось на протяжении последних двух лет: Европа должна гораздо серьезнее относиться к своей ответственности за оборону и безопасность, увеличить расходы на оборону, инвестировать в промышленное развитие и поддержать Украину. Также придется найти способ работать с США, чья позиция совершенно ясна.
"Мы не питаем иллюзий относительно намерений России. Скорее всего, она хочет взять паузу, чтобы восстановиться после войны. Поэтому нам нужно посмотреть, как мы можем работать с нашими союзниками и особенно с США", - сказал президент.
Он отметил, что американские чиновники также сделали акцент на энергетической политике и более широкой доступности энергоресурсов на рынке, что является реальным препятствием для экономического развития России.
Ринкевич подчеркнул, что в настоящее время существует множество мнений, но основные принципы Латвии остаются неизменными. Он также признал, что следующие дни на Мюнхенской конференции по безопасности будут динамичными и насыщенными событиями, но не стоит торопиться с категоричными выводами.
Отвечая на вопрос, не обозначили ли США уже конкретные условия для мирных переговоров, президент Латвии подчеркнул, что позиция США в настоящее время формируется, но это только начало.
"Очень важно сделать все, чтобы переговоры учитывали не только реальность, но и интересы безопасности Европы и Украины. Речь идет о том, как будут прорабатываться детали. Я предполагаю, что Россия попытается добиться более широкого фронта уступок", - сказал Ринкевич.
Он отметил, что главной целью является защита интересов Латвии в контексте НАТО и работа над широкой поддержкой Украины, но было бы преждевременно подробно комментировать тот или иной элемент позиции США, пока многое еще неизвестно.
В свою очередь министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила британской вещательной компании BBC о поддержке сохранения территориальной целостности Украины в нынешних границах.
"Голос Украины и ее активное участие во всем абсолютно необходимы. Ни одна из ее территорий не была отдана. Украина была признана ООН в 1991 году в ее нынешних границах. Даже после того, как Россия аннексировала Крым в 2014 году. Ничего не изменилось. Территориальная целостность Украины священна для всех нас", - подчеркнула министр.
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