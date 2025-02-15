Латвия направит более 30 000 евро на медицинскую помощь для беженцев

Средства предназначены для оплаты неотложной медицинской помощи, а также первичных, вторичных и амбулаторных медицинских услуг, предоставленных в период с 1 августа по 31 декабря прошлого года.

Национальная служба здоровья за этот период обеспечила беженцам медицинские услуги вторичного и амбулаторного уровня на сумму 16 894 евро.

В свою очередь, Служба неотложной медицинской помощи (NMPD) зафиксировала 70 выездов, что обошлось государству в 13 773 евро.

Наибольшее количество вызовов - 51 - было зарегистрировано в центр размещения беженцев в Муцениеки. Девять раз скорая помощь выезжала в центр временного содержания задержанных иностранцев в Даугавпилсе. Еще десять вызовов поступили в центр беженцев в поселке Лиепна.

Министерство подчеркивает, что в бюджете Латвии не предусмотрено отдельное финансирование медицинской помощи для беженцев, поскольку их число и, соответственно, связанные с этим расходы в будущем предсказать невозможно.

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