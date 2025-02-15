Министерство здравоохранения Латвии (VM) планирует перераспределить 30 667 евро из бюджета на непредвиденные расходы для покрытия медицинских услуг, оказанных беженцам в 2024 году. Это следует из подготовленного министерством проекта распоряжения.
Латвия направит более 30 000 евро на медицинскую помощь для беженцев
Средства предназначены для оплаты неотложной медицинской помощи, а также первичных, вторичных и амбулаторных медицинских услуг, предоставленных в период с 1 августа по 31 декабря прошлого года.
Национальная служба здоровья за этот период обеспечила беженцам медицинские услуги вторичного и амбулаторного уровня на сумму 16 894 евро.
В свою очередь, Служба неотложной медицинской помощи (NMPD) зафиксировала 70 выездов, что обошлось государству в 13 773 евро.
Наибольшее количество вызовов - 51 - было зарегистрировано в центр размещения беженцев в Муцениеки. Девять раз скорая помощь выезжала в центр временного содержания задержанных иностранцев в Даугавпилсе. Еще десять вызовов поступили в центр беженцев в поселке Лиепна.
Министерство подчеркивает, что в бюджете Латвии не предусмотрено отдельное финансирование медицинской помощи для беженцев, поскольку их число и, соответственно, связанные с этим расходы в будущем предсказать невозможно.
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