Эстонию на конкурсе песни "Евровидение-2025" представит музыкант Томми Кэш с песней Espresso Macchiato. Он победил в финале национального конкурса, который состоялся в субботу, 15 февраля.
Видео ⟩ Известно, кто представит Эстонию на "Евровидении-2025"
Рэпер Томми Кэш, в субботу одержал победу в финале эстонского национального отборочного конкурса Eesti Laul 2025.
В прошлом году Эстонию на "Евровидении" представляли хип-хоп-группа 5MIINUST и фолк-панк-дуэт Puuluup с песней (Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi, занявшей в финале 20-е место.
Ранее сообщалось, что Латвию на музыкальном конкурсе "Евровидение-2025" будет представлять группа Tautumeitas с песней Bur Man Laimi.
69-й международный конкурс песни "Евровидение" пройдет этой весной в Базеле (Швейцария).
Латвийская песня прозвучит во втором полуфинале "Евровидения" в швейцарском Базеле 15 мая.
В нем наряду с Латвией примут участие Армения, Австралия, Австрия, Греция, Ирландия, Литва, Черногория, Чехия, Дания, Финляндия, Грузия, Израиль, Люксембург, Мальта и Сербия. Первый полуфинал состоится 13 мая, а финал - 17 мая.
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