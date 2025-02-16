Видео Известно, кто представит Эстонию на "Евровидении-2025"

Рэпер Томми Кэш, в субботу одержал победу в финале эстонского национального отборочного конкурса Eesti Laul 2025.

В прошлом году Эстонию на "Евровидении" представляли хип-хоп-группа 5MIINUST и фолк-панк-дуэт Puuluup с песней (Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi, занявшей в финале 20-е место.

Ранее сообщалось, что Латвию на музыкальном конкурсе "Евровидение-2025" будет представлять группа Tautumeitas с песней Bur Man Laimi.

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69-й международный конкурс песни "Евровидение" пройдет этой весной в Базеле (Швейцария).

Латвийская песня прозвучит во втором полуфинале "Евровидения" в швейцарском Базеле 15 мая.

В нем наряду с Латвией примут участие Армения, Австралия, Австрия, Греция, Ирландия, Литва, Черногория, Чехия, Дания, Финляндия, Грузия, Израиль, Люксембург, Мальта и Сербия. Первый полуфинал состоится 13 мая, а финал - 17 мая.

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