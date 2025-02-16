Как Рижский аэропорт будут защищать от дронов? Ответил ответственный чиновник

События 13 января заставили многих задуматься о том, как в Латвии охраняются критически важные объекты от дронов.

В случае с аэропортом не хватало не только практических средств, например, технологий для нейтрализации дронов или их удаления с территории аэропорта, но и четких процедур действий в таких ситуациях.

Директор Департамента авиации Министерства сообщения Артур Кокарс заявил, что "сейчас взаимодействие между службами стало значительно лучше, чем до 13 января".

Однако этого недостаточно. Для защиты аэропорта от дронов потребуются финансовые инвестиции в размере от 3 до 5 миллионов евро. Улучшения планируется внедрить примерно в течение года.

"Система будет предусматривать как оборудование для обнаружения, так и средства противодействия. Не хотелось бы вдаваться в детали, какие именно сенсоры будут использоваться, но на данный момент достигнута договоренность между Министерством внутренних дел и Министерством обороны о том, какой должна быть эта система", - отметил Кокарс.

Для помощи критически важным объектам в защите от дронов при Агентстве гражданской авиации создадут центр компетенции, который разработает соответствующие руководящие принципы.

"Мы обязательно будем делиться своим опытом с управляющими других объектов инфраструктуры", - заявил Кокарс.

Помимо всех перечисленных мер, важную роль играет и образовательная работа с обществом, отметил эксперт по дронам Янис Вентаскрастс. Он указал, что в большинстве случаев дроны, незаконно залетающие над критически важными объектами, управляются людьми без злого умысла - они просто не знают, что так делать нельзя.

"Дроны - относительно новая технология в мире, а в Латвии - тем более. Но, на мой взгляд, с этой проблемой нужно бороться в самом корне - больше информировать людей", - заявил Вентаскрастс.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!