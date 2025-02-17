Боль в спине и суставах: как облегчить без лекарств

Хотя боль в спине и суставах может вызывать значительный дискомфорт, для ее облегчения не всегда необходимы лекарства. Физическая активность, эргономичная рабочая среда, массаж, физиотерапия, сбалансированное питание и альтернативные методы могут обеспечить значительные улучшения.

Движение и эргономичная рабочая среда

Здоровье спины и суставов во многом зависит от наших повседневных привычек. Если вы много времени проводите на работе сидя, то важно обратить внимание на эргономику, поскольку слишком долгое сидение на работе может привести к проблемам со здоровьем, в том числе к болям в спине и суставах.

По статистическим данным, сидячая работа является одним из наиболее часто отмечаемых эргономических рисков в Европейском Союзе - с ним сталкивается 61% населения, а в Латвии это количество еще больше - 68%*.

Рабочее место должно быть организовано таким образом, чтобы уменьшить нагрузку на позвоночник и суставы. Во время работы следует регулярно делать перерывы, чтобы передвигаться и выполнять простые упражнения на растяжку.