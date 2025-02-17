Люди игнорируют призывы спасателей не выходить на лед водоемов

Как сообщили в Пожарно-спасательной службе, на выходных были получены вызовы в Риге, Лиепае, Екабпилсе, Гробине, Саласпилсе и Валмиере по поводу детей и взрослых на льду водомоемов.

В большинстве случаев люди сошли со льда еще до прибытия спасателей или же убежали, увидев оперативный транспорт.

Спасатели в ситуациях, когда встречали детей, напоминали об опасности нахождения на льду и призывали подростков больше не выходить на лед водоемов, чтобы не ставить под угрозу свое здоровье и жизнь.

Служба в очередной раз напоминает, что находиться на льду сейчас опасно. Слой льда на водоемах образуется неравномерно, поясняют специалисты. Он может быть толще у берегов, однако дальше он может быть тонким, однако у людей часто создается вводящее в заблуждение представление, что лед устойчив.

Спасатели призывают людей быть ответственными, не рисковать своим здоровьем и жизнью и не проходить мимо, если они видят детей или молодых людей, катающихся на небезопасном льду.

В то же время спасатели призывают родителей обсудить с детьми, что выходить на лед сейчас опасно.

В свою очередь, если замечено, что люди зашли слишком далеко от берега или что человек провалился под лед, необходимо незамедлительно звонить 112.

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