Молодой хирург Тукумской больницы Валерий Баландин скончался после продолжительной болезни

Миссия Валерия в жизни заключалась в том, чтобы помогать другим, и он делал это до последнего вздоха.

Жизнь мужчины изменилась в июне 2023 года, когда он решил пройти плановое обследование. После серии тестов выяснилось, что у него рак поджелудочной железы с метастазами в печени. Диагноз стал для всех огромным шоком, ведь раньше он не жаловался на серьезные проблемы со здоровьем.

С тех пор Валерий упорно боролся с болезнью. Даже когда надежды были совсем малы, он не сдавался.

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Коллеги описывали Валерия как хорошего врача, теплого человека, приятного коллегу и прежде всего - борца.

Коллектив Тукумской больницы выражает соболезнования семье и благодарность всем причастным за поддержку, которая оказывалась, когда Валерий просил о ней. Он это очень ценил, пишет больница.

TVNET выражает соболезнования родным и близким Валерия Баландина.

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