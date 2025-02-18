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Люксовые автомобили продолжают попадать в Россию из Эстонии

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Немецкие власти в ходе осенних обысков конфисковали имущество на миллионы евро, включая люксовые автомобили.
Немецкие власти в ходе осенних обысков конфисковали имущество на миллионы евро, включая люксовые автомобили. Фото: Esseni tollijuurdlusbüroo

Тема вывоза люксовых автомобилей из Эстонии в Россию, которая активно обсуждалась в начале войны, вновь оказалась в центре внимания, пишет Rus.Postimees.

В середине ноября сообщалось, что прокуратура Вюрцбурга (Германия) возбудила уголовное дело против руководителя местной автоторговой компании, подозреваемого в незаконном экспорте люксовых автомобилей в Россию. По запросу немецкой стороны обыски прошли и в помещениях двух эстонских фирм. Какие именно компании фигурируют в расследовании, прокуратура Германии не раскрывает, ссылаясь на тайну следствия.

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