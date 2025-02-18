Тема вывоза люксовых автомобилей из Эстонии в Россию, которая активно обсуждалась в начале войны, вновь оказалась в центре внимания, пишет Rus.Postimees.
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Люксовые автомобили продолжают попадать в Россию из Эстонии
В середине ноября сообщалось, что прокуратура Вюрцбурга (Германия) возбудила уголовное дело против руководителя местной автоторговой компании, подозреваемого в незаконном экспорте люксовых автомобилей в Россию. По запросу немецкой стороны обыски прошли и в помещениях двух эстонских фирм. Какие именно компании фигурируют в расследовании, прокуратура Германии не раскрывает, ссылаясь на тайну следствия.