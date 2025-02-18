Люксовые автомобили продолжают попадать в Россию из Эстонии

В середине ноября сообщалось, что прокуратура Вюрцбурга (Германия) возбудила уголовное дело против руководителя местной автоторговой компании, подозреваемого в незаконном экспорте люксовых автомобилей в Россию. По запросу немецкой стороны обыски прошли и в помещениях двух эстонских фирм. Какие именно компании фигурируют в расследовании, прокуратура Германии не раскрывает, ссылаясь на тайну следствия.