СМИ: Сделка Трампа стала бы экономической колонизацией Киева

"Хуже репараций после Второй мировой войны"

Как утверждает издание, президент Украины Владимир Зеленский изначально сам предложил идею предоставить США доли в добыче украинских редкоземельных металлов. Он, как пишет The Daily Telegraph, предполагал, что американские компании начнут свою деятельность в Украине, и это удержит Россию от атак.

"Вероятно, Зеленский не ожидал столкнуться с условиями, которые обычно налагаются на государства-агрессоров, побежденные в войне. Они хуже финансовых санкций, наложенных на Германию и Японию после их поражения в 1945 году", - констатирует газета. Если бы проект соглашения приняли, требования Трампа составили бы большую долю украинского ВВП, чем репарации, наложенные на Германию по Версальскому договору, отмечает The Telegraph.

Зеленский отказался от сделки Трампа по природным ресурсам

Как ранее выяснили СМИ, администрация Трампа предложила Киеву передать Вашингтону права на 50 процентов залежей редкоземельных металлов в Украине, дав при этом понять, что готова разместить там американские войска для их охраны, если будет достигнута договоренность с РФ о прекращении войны.

Зеленский отказался подписывать документ, пояснив, что в нем нет "конкретных вещей о гарантиях безопасности". "Для меня это очень важно: связь между какими-то гарантиями безопасности и какими-то инвестициями. Это должно быть прописано юридически правильно, корректно. Это инвестиция, если все это связано с гарантиями безопасности. Я пока не вижу этой связи в документе", - заявил он.

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