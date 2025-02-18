Келлог сообщил, что в среду, 19 февраля, отправится в Киев с трехдневным визитом, в ходе которого встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. На день раньше в Саудовской Аравии состоится встреча высокопоставленных американских чиновников с представителями России.

Заявление Келлога прозвучало вскоре после того, как Трамп удивил Украину и ее европейских союзников.

Он сообщил, что провел "долгий и чрезвычайно продуктивный" телефонный разговор с Владимиром Путиным, в ходе которого они договорились немедленно начать мирные переговоры по прекращению войны.

Келлог подчеркнул, что США пытаются привести Киев и Москву к переговорам, но окончательное решение останется за Зеленским.

"Зеленский - избранный лидер суверенного государства, и только он примет решение, согласится ли Украина на достигнутое Трампом соглашение", - заявил Келлог журналистам после переговоров с союзниками США в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

По его словам, цель США - добиться соглашения, которое гарантирует Украине безопасность как независимому государству.