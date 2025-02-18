Специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что Вашингтон не будет заставлять Украину принять мирное соглашение с Россией.
Келлог сообщил, что в среду, 19 февраля, отправится в Киев с трехдневным визитом, в ходе которого встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. На день раньше в Саудовской Аравии состоится встреча высокопоставленных американских чиновников с представителями России.
Заявление Келлога прозвучало вскоре после того, как Трамп удивил Украину и ее европейских союзников.
Он сообщил, что провел "долгий и чрезвычайно продуктивный" телефонный разговор с Владимиром Путиным, в ходе которого они договорились немедленно начать мирные переговоры по прекращению войны.
Келлог подчеркнул, что США пытаются привести Киев и Москву к переговорам, но окончательное решение останется за Зеленским.
"Зеленский - избранный лидер суверенного государства, и только он примет решение, согласится ли Украина на достигнутое Трампом соглашение", - заявил Келлог журналистам после переговоров с союзниками США в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
По его словам, цель США - добиться соглашения, которое гарантирует Украине безопасность как независимому государству.
Келлог подтвердил, что европейские страны не будут участвовать в мирных переговорах, но внесут свой вклад в процесс.
"Я не думаю, что было бы разумно сажать за стол переговоров всех", - отметил он.
Келлог заявил, что все вопросы остаются открытыми, однако американский министр обороны Пит Хегсет уже намекнул, что Украина вряд ли станет членом НАТО, а восстановление границ Украины в пределах 2014 года маловероятно.
Келлог не исключил, что на переговорах между Вашингтоном и Москвой затронут не только Украину, но и вопросы безопасности в Европе и мире.
По его мнению, после трех лет войны ни Украина, ни Россия не могут добиться решающей победы на поле боя, а значит, обе стороны готовы к прекращению боевых действий.
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