В свою очередь Swedbank, как и МИД, заявил, что в их работе с военными пенсиями из РФ ничего не поменялось.

"Пенсионные выплаты между Эстонией и Россией продолжают осуществляться в соответствии с заключенными соглашениями. Почему пенсионеры не получают деньги, банк не может комментировать от имени плательщика пенсий. Мы рекомендуем людям проверить свои банковские реквизиты, а в случае возникновения проблем обращаться непосредственно в посольство РФ", - ответил руководитель отдела коммуникации Swedbank AS Мартин Кырв.

Посольство РФ на наш запрос не ответило. На их сайте нет никаких разъяснений. Какого количества жителей Эстонии коснулась эта проблема, не сообщается.

В первой половине 2024 года долгосрочный и срочный ВНЖ Эстонии был у 82 679 граждан РФ. В конце ноября в PPA сообщили, что теперь их 78 411.

Мы снова обратились в Swedbank с уточнением, правильно ли мы понимаем, что проблема вызвана действиями или бездействием российской стороны, которая по непонятным причинам не выполняет своих обязательств перед военными пенсионерами РФ в Эстонии.

"Swedbank по-прежнему обрабатывает платежи в соответствии с заключенными соглашениями", - лаконично ответил на это руководитель отдела коммуникации Swedbank AS.

Глас народа

О проблеме уже заговорили эстонские политики.

"Обратился ко мне российский военный пенсионер дней десять тому назад - мол, пенсия не пришла аж за два месяца. Мы навели справки. Получили заверение, что в пятницу, 14-го, деньги поступят на счета. В воскресенье, 16-го, у меня был стрим - и полдюжины вопросов о том же самом. Я всех попросила в понедельник утром звонить в мое бюро - разберемся. Не было ни одного звонка", - написала во вторник в своих соцсетях евродепутат Яна Тоом, не уточняя, кто ей дал заверения, что ситуация исправится сама собой.

Тоом попросила своих подписчиков ответить: "Правильно ли я понимаю, что деньги пришли?".

"Увы, деньги не пришли...", "Денег нет", "Деньги до сих пор не поступили" - ответили подписчики евродепутата.

О том, что российская пропаганда пытается влиять на настроения населения стран Балтии и провоцировать на негативные эмоции, мы сообщали неоднократно.

Rus.Postimees продолжит следить за развитием ситуации.

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