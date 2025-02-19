Военные пенсионеры РФ, живущие в Эстонии, которые до сих пор ежемесячно получали пенсии из России, лишились этих выплат. МИД России требует от Эстонии исправления ситуации. МИД Эстонии и Swedbank отрицают свое участие в создании проблем военным пенсионерам, сообщает Rus.Postimees.
14 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обрушилась с обвинениями в адрес властей Эстонии, Латвии и Литвы.
Рык Захаровой
"В Прибалтике глумятся над военными пенсионерами, - заявила Захарова на брифинге в прошлую пятницу. - Продолжаем предпринимать активные усилия по разблокированию созданной западным финансовым сообществом и властями прибалтийских стран кризисной ситуации с выплатами военных пенсий в Латвии, Литве и Эстонии".
В 2024 году мы рассказывали, сколько жителей Эстонии все еще получают пенсии из России, а сколько жителей РФ получают пенсии из Эстонии. Но нынешняя ситуация их не касается, рассказали в Департаменте социального страхования.
"Департамент социального страхования Эстонии занимается только гражданскими пенсиями. За пенсионное обеспечение военных пенсионеров, постоянно проживающих в Эстонской Республике, а также членов их семей, отвечает социальный отдел, действующий при посольстве Российской Федерации. Департамент социального страхования делает перечисления эстонских пенсий для проживающих в РФ лиц раз в квартал. Следующая выплата должна состояться в марте. Мы не имеем статистики, касающейся военных пенсионеров РФ в Эстонии", - сообщила нам советник по коммуникации Департамента социального страхования Ксения Репсон-Дефорж.
"Принципиальная позиция нашей страны по данному вопросу доведена до внешнеполитических ведомств прибалтийских государств, в том числе в ходе бесед с временными поверенными в делах Латвии, Литвы и Эстонии в Москве. Вручены соответствующие ноты, в которых подтверждена приверженность России международным обязательствам в рамках межправительственных соглашений 1993-1994 годов о социальных гарантиях и защищенности военных пенсионеров РФ", - утверждала Мария Захарова в прошлую пятницу.
Захарова говорит неправду
Официальный представитель МИД РФ сказала неправду как минимум один раз, утверждая, что дипломатам стран Балтии были вручены некие ноты протеста. По крайней мере МИД Эстонии эту информацию не подтверждает.
"Министерство иностранных дел не получало по этому вопросу ноту от России. Договор, на основании которого Россия выплачивает пенсии своим военным пенсионерам, можно найти на сайте Riigi Teataja", - сообщили Rus.Postimees в МИД Эстонии в ответ на вопрос, продолжают ли свое действие соглашения 1993-1994 годов между Таллинном и Москвой.
"Хотелось бы подчеркнуть, что вся вина за искусственно созданный кризис с выплатами военных пенсий всецело лежит на западных финансовых институтах, в частности, Swedbank, который отказывается принимать платежи от российских кредитно-финансовых учреждений, подпавших под незаконные санкции. Добиваемся от официальных властей Латвии, Литвы и Эстонии незамедлительных действий по урегулированию этой острой проблемы", - 14 февраля Мария Захарова продолжала играть одновременно и в судью, и в прокурора.
"Единственный источник дохода"
Rus.Postimees связался с одним из военных пенсионеров РФ. 89-летняя Елена больше двадцати лет назад переехала в Эстонию из РФ к своим детям, гражданам Эстонии. Она вдова с 1991 года и все эти годы исправно ежемесячно получала пенсию за своего покойного мужа, майора-связиста. Он не служил в Эстонии.
"Российский военкомат передал все эти документы в посольство в Таллинне после моего переезда. В посольстве много лет был отдел для военных пенсионеров. Раньше таких пенсионеров было много. Сейчас почти все поумирали. Ежемесячно переводили деньги. Последние переводы были в районе 760 евро. Переводы шли через Swedbank", - произнесла пенсионерка название того же банка, что и Захарова.
"Всегда в декабре делали два перевода в начале месяца за декабрь. В конце декабря - за январь. У них там выходные потом две недели же. А потом выплата уже в начале февраля. И в начале декабря 2024 года пенсия пришла. В конце декабря и вот сейчас, в феврале, тоже нет. Я несколько раз звонила в посольство. Сначала говорили, что скоро все будет. А теперь говорят, что ничего не знают и что сами бы хотели узнать, что происходит", - недоумевает жительница Таллинна, отмечая, что эта пенсия для нее является "единственным источником дохода".
Эстония: все работает
"В Министерстве иностранных дел нет информации о каких-либо сбоях в данных банковских переводах, и, насколько нам известно, переводы осуществляются. С конкретными вопросами о пенсиях просьба обращаться в посольство России", - уточнили в МИД Эстонии.
В свою очередь Swedbank, как и МИД, заявил, что в их работе с военными пенсиями из РФ ничего не поменялось.
"Пенсионные выплаты между Эстонией и Россией продолжают осуществляться в соответствии с заключенными соглашениями. Почему пенсионеры не получают деньги, банк не может комментировать от имени плательщика пенсий. Мы рекомендуем людям проверить свои банковские реквизиты, а в случае возникновения проблем обращаться непосредственно в посольство РФ", - ответил руководитель отдела коммуникации Swedbank AS Мартин Кырв.
Посольство РФ на наш запрос не ответило. На их сайте нет никаких разъяснений. Какого количества жителей Эстонии коснулась эта проблема, не сообщается.
В первой половине 2024 года долгосрочный и срочный ВНЖ Эстонии был у 82 679 граждан РФ. В конце ноября в PPA сообщили, что теперь их 78 411.
Мы снова обратились в Swedbank с уточнением, правильно ли мы понимаем, что проблема вызвана действиями или бездействием российской стороны, которая по непонятным причинам не выполняет своих обязательств перед военными пенсионерами РФ в Эстонии.
"Swedbank по-прежнему обрабатывает платежи в соответствии с заключенными соглашениями", - лаконично ответил на это руководитель отдела коммуникации Swedbank AS.
Глас народа
О проблеме уже заговорили эстонские политики.
"Обратился ко мне российский военный пенсионер дней десять тому назад - мол, пенсия не пришла аж за два месяца. Мы навели справки. Получили заверение, что в пятницу, 14-го, деньги поступят на счета. В воскресенье, 16-го, у меня был стрим - и полдюжины вопросов о том же самом. Я всех попросила в понедельник утром звонить в мое бюро - разберемся. Не было ни одного звонка", - написала во вторник в своих соцсетях евродепутат Яна Тоом, не уточняя, кто ей дал заверения, что ситуация исправится сама собой.
Тоом попросила своих подписчиков ответить: "Правильно ли я понимаю, что деньги пришли?".
"Увы, деньги не пришли...", "Денег нет", "Деньги до сих пор не поступили" - ответили подписчики евродепутата.
О том, что российская пропаганда пытается влиять на настроения населения стран Балтии и провоцировать на негативные эмоции, мы сообщали неоднократно.
Rus.Postimees продолжит следить за развитием ситуации.
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