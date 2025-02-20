В пятницу, 14 февраля, в 13:30 муниципальная полиция Риги в районе Петерсалы - Андрейсалы задержала мужчину, который размахивал ножом и напал на водителя троллейбуса. Судя по крикам задержанного, он вел себя агрессивно, так как была разбита купленная им посуда, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.
Появились подробности нападения на водителя троллейбуса на Андрейсале
Сначала полиция получила информацию о мужчине, который на конечной остановке троллейбуса 19-го маршрута, у улицы Петерсалас, размахивая ножом, угрожал прохожим и повредил двери здания.
Полицейские приказали ему бросить нож и лечь на землю, но он сопротивлялся. После того, как его уложили на землю силой, мужчина продолжал высказывать различные фразы. Было понятно, что ему обидно в связи с тем, что кто-то разбил его посуду.
"Арестовали бандита. Пусть он заплатит теперь за тарелки, которые разбил. Три кружки и белые тарелки. С этого все и началось. Я купил, он разбил!" - кричал задержанный.
"Важно указать, что на месте происшествия находилось и пострадавшее лицо или водитель троллейбуса, которому нанесены телесные повреждения в районе лица, кроме того, незамедлительно прибыли представители Госполиции, которые переняли работу. И теперь уже будут решать ситуацию в рамках своей компетентности", - указала старший инспектор муниципальной полиции Риги Дайра Скуруле.
"К мужчине применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Начат уголовный процесс в соответствии с признаками преступления, предусмотренного статьей 231(2) Уголовного закона", - указала представитель Госполиции Лига Дзилюма.
На месте происшествия выяснилось, что мужчина не только угрожал прохожим, но и напал на водителя троллейбуса, причинив ему телесные повреждения (у водителя была кровоточащая рана на лбу и разбита губа), а также разбил стекло двери здания конечного пункта троллейбусов.
Предприятие Rīgas satiksme сообщило, что водитель вернулся к исполнению служебных обязанностей.
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