Появились подробности нападения на водителя троллейбуса на Андрейсале

Сначала полиция получила информацию о мужчине, который на конечной остановке троллейбуса 19-го маршрута, у улицы Петерсалас, размахивая ножом, угрожал прохожим и повредил двери здания.

Полицейские приказали ему бросить нож и лечь на землю, но он сопротивлялся. После того, как его уложили на землю силой, мужчина продолжал высказывать различные фразы. Было понятно, что ему обидно в связи с тем, что кто-то разбил его посуду.

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"Арестовали бандита. Пусть он заплатит теперь за тарелки, которые разбил. Три кружки и белые тарелки. С этого все и началось. Я купил, он разбил!" - кричал задержанный.

"Важно указать, что на месте происшествия находилось и пострадавшее лицо или водитель троллейбуса, которому нанесены телесные повреждения в районе лица, кроме того, незамедлительно прибыли представители Госполиции, которые переняли работу. И теперь уже будут решать ситуацию в рамках своей компетентности", - указала старший инспектор муниципальной полиции Риги Дайра Скуруле.

"К мужчине применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Начат уголовный процесс в соответствии с признаками преступления, предусмотренного статьей 231(2) Уголовного закона", - указала представитель Госполиции Лига Дзилюма.

На месте происшествия выяснилось, что мужчина не только угрожал прохожим, но и напал на водителя троллейбуса, причинив ему телесные повреждения (у водителя была кровоточащая рана на лбу и разбита губа), а также разбил стекло двери здания конечного пункта троллейбусов.

Предприятие Rīgas satiksme сообщило, что водитель вернулся к исполнению служебных обязанностей.

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