Президент США Дональд Трамп обвинил Украину, что та сорвала соглашение по редкоземельным металлам, которое, по мнению Трампа, позволило бы Киеву вернуть потраченные на поддержку деньги, сообщает ВВС.
"У нас была сделка по редкоземельным металлам и прочему, но они нарушили эту сделку два дня назад", - сказал Трамп на инвестиционном форуме в Майами.
Как сообщает Reuters, Белый дом может попытаться заключить с Украиной упрощенную сделку и позднее обсудить подробные условия соглашения.
Зеленский подтвердил в среду, что проект соглашения, предложенный США по редкоземельным металлам Украины, не содержит ничего о гарантиях безопасности.
"Документ был очень расплывчатым. Ясно было только одно - мы должны вернуть 50% от того, что указано в документе. Кстати, мы этого не боимся, и я готов обнародовать этот документ", - сказал Зеленский на брифинге в среду.
По словам президента, он предложил США написать гарантии безопасности, а Украине - какой процент полезных ископаемых она может предложить.
"Вы напишете определенные гарантии, а мы пропишем определенные проценты в меморандуме. Мне сказали, что только 50. А дальше пусть юристы работают. Значит, что-то они не до конца сделали, я не работаю над деталями этого документа", - сказал президент.
"Я защищаю Украину, я не могу распродавать нашу страну. И это все", - сказал президент.
США не вступают в серьезные переговоры, указал Зеленский, добавив, что готов переговоры продолжать.
"Я еще раз говорю, что мы готовы к серьезному документу. Нам нужны гарантии безопасности", - отметил президент Украины.
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