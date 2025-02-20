"У нас была сделка по редкоземельным металлам и прочему, но они нарушили эту сделку два дня назад", - сказал Трамп на инвестиционном форуме в Майами.

Как сообщает Reuters, Белый дом может попытаться заключить с Украиной упрощенную сделку и позднее обсудить подробные условия соглашения.

Зеленский подтвердил в среду, что проект соглашения, предложенный США по редкоземельным металлам Украины, не содержит ничего о гарантиях безопасности.

"Документ был очень расплывчатым. Ясно было только одно - мы должны вернуть 50% от того, что указано в документе. Кстати, мы этого не боимся, и я готов обнародовать этот документ", - сказал Зеленский на брифинге в среду.

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По словам президента, он предложил США написать гарантии безопасности, а Украине - какой процент полезных ископаемых она может предложить.

"Вы напишете определенные гарантии, а мы пропишем определенные проценты в меморандуме. Мне сказали, что только 50. А дальше пусть юристы работают. Значит, что-то они не до конца сделали, я не работаю над деталями этого документа", - сказал президент.

"Я защищаю Украину, я не могу распродавать нашу страну. И это все", - сказал президент.

США не вступают в серьезные переговоры, указал Зеленский, добавив, что готов переговоры продолжать.

"Я еще раз говорю, что мы готовы к серьезному документу. Нам нужны гарантии безопасности", - отметил президент Украины.

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