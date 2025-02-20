Газета: Стармер предложит отправить в Украину 30 000 европейских солдат

Ожидается, что во время встречи с Трампом на следующей неделе Стармер подробно расскажет о том, как европейские войска смогут обеспечить соблюдение соглашения о прекращении огня, которое потенциально может быть заключено при посредничестве Вашингтона.

Стармер будет настаивать на том, чтобы американские истребители и ракеты находились в Восточной Европе на случай, если Россия нарушит перемирие, заявили западные чиновники, осведомленные о планах.

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По данным Daily Telegraph, план создания "сил безопасности" был представлен на внеочередном саммите европейских лидеров в Париже на этой неделе.

Накануне саммита Стармер заявил, что Великобритания готова отправить своих солдат на Украину для поддержания мира в случае необходимости, однако некоторые страны Евросоюза, в том числе Германия, Польша и Испания, заявили, что не хотят отправлять миротворцев на Украину.

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