Могли ли выжить советские заводы?

Бескрайние цеха, дымящие трубы и грохот станков десятилетиями были частью латвийского пейзажа. В советские годы Латвия славилась "почти западным" качеством техники и машин, поставляя всему Союзу радиоприемники и телефоны, трамваи и микроавтобусы. Но уже в начале 90-х эта гигантская машина внезапно остановилась, оставив тысячи людей без работы, а экономику - без привычной опоры. TVNET+ уже разобрал, как советские заводы навсегда поменяли демографию и облик латвийских городов. Но почему заводы не смогли выжить в новой реальности? Был ли их крах неизбежен и чем Латвия заменила промышленность СССР?