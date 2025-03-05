Бескрайние цеха, дымящие трубы и грохот станков десятилетиями были частью латвийского пейзажа. В советские годы Латвия славилась "почти западным" качеством техники и машин, поставляя всему Союзу радиоприемники и телефоны, трамваи и микроавтобусы. Но уже в начале 90-х эта гигантская машина внезапно остановилась, оставив тысячи людей без работы, а экономику - без привычной опоры. TVNET+ уже разобрал, как советские заводы навсегда поменяли демографию и облик латвийских городов. Но почему заводы не смогли выжить в новой реальности? Был ли их крах неизбежен и чем Латвия заменила промышленность СССР?
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Могли ли выжить советские заводы?
К 1993-1994 гг. объем промышленного производства в Балтии снизился до 32-48% от уровня 1990 года.
Некоторые заводы пытались выжить. Рижский вагоностроительный завод (РВЗ) смог пережить 90-е, переориентировавшись на экспорт и модернизацию.
В Эстонии приватизация и реформы прошли быстрее, что помогло сохранить большую часть промышленного потенциала. К 2000 году объем производства там восстановился до 66% от уровня 1990 года.