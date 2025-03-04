2024 год стал нервным для всех любителей путешествовать по воздуху, о чем свидетельствует крушение пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний" в Казахстане, а также самолета южнокорейской авиакомпании Jeju Air в городе Муан. Старое убеждение опытных пилотов состоит в том, что задняя часть самолета безопаснее передней, и обломки обоих самолетов, кажется, доказывают это.
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"Каждая секунда имеет значение". Как выжить в авиакатастрофе?
Все 29 выживших после катастрофы "Азербайджанских авиалиний" сидели в задней части самолета, которая отделилась от судна и в основном осталась целой. Кроме того, две бортпроводницы, единственные выжившие после катастрофы Jeju Air, также находились в самой задней части самолета.