Со 2 апреля 2025 года все граждане Латвии для въезда в Великобританию и краткосрочного (до шести месяцев) пребывания в этой стране должны будут получить электронное разрешение на въезд (electronic travel authorisation, ETA), сообщает посольство Латвии в Великобритании.
С апреля латвийцам для въезда в Великобританию потребуется электронное разрешение
Заявление на получение ETA можно подавать с 5 марта 2025 года, и оно необходимо всем независимо от возраста. Разрешение также можно получить вместо других лиц (например, детей, бабушек и дедушек и т. д.).
В настоящее время пошлина за подачу заявления на получение ETA составляет 10 фунтов стерлингов, а решение принимается в среднем в течение трех рабочих дней.
"ETA будет привязана к паспорту человека и будет действительно в течение двух лет (или до окончания срока действия паспорта, если паспорт становится непригодным для путешествий менее чем через два года после выдачи ETA)", - поясняют в посольстве.
ETA также требуется для транзита через Великобританию.
ETA не требуется для людей, имеющих статус settled или pre-settled, а также для тех, кому нужна виза для въезда в Великобританию (включая неграждан Латвии). Кроме того, ETA не требуется гражданам Соединенного Королевства и Республики Ирландия, а также лицам, постоянно проживающим в Республике Ирландия, Гернси, Джерси и на острове Мэн (с подтверждением проживания), которые въезжают в Великобританию с этих территорий.
Дополнительную информацию можно найти на сайте правительства Соединенного Королевства.
Видео: Инструкция о том, как подать заявление на получение ETA
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