С апреля латвийцам для въезда в Великобританию потребуется электронное разрешение

Фото: Latvijas vēstniecība Lielbritānijā/Facebook

Заявление на получение ETA можно подавать с 5 марта 2025 года, и оно необходимо всем независимо от возраста. Разрешение также можно получить вместо других лиц (например, детей, бабушек и дедушек и т. д.).

В настоящее время пошлина за подачу заявления на получение ETA составляет 10 фунтов стерлингов, а решение принимается в среднем в течение трех рабочих дней.

"ETA будет привязана к паспорту человека и будет действительно в течение двух лет (или до окончания срока действия паспорта, если паспорт становится непригодным для путешествий менее чем через два года после выдачи ETA)", - поясняют в посольстве.

ETA также требуется для транзита через Великобританию.

ETA не требуется для людей, имеющих статус settled или pre-settled, а также для тех, кому нужна виза для въезда в Великобританию (включая неграждан Латвии). Кроме того, ETA не требуется гражданам Соединенного Королевства и Республики Ирландия, а также лицам, постоянно проживающим в Республике Ирландия, Гернси, Джерси и на острове Мэн (с подтверждением проживания), которые въезжают в Великобританию с этих территорий.

Дополнительную информацию можно найти на сайте правительства Соединенного Королевства.

Видео: Инструкция о том, как подать заявление на получение ETA

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