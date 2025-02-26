Советский многоквартирный дом, в котором мечтал жить каждый

Райне Карп по праву считается одним из выдающихся эстонских архитекторов XX века. В его смелом и оригинальном наследии есть как удачные, так и менее успешные проекты: пока Национальная библиотека проходит реставрацию, Горхолл продолжает разрушаться, а его будущее остается неопределенным. Дом политического просвещения, позже центр Sakala, давно исчез, а бывший Главпочтамт на Нарвском шоссе хоть и сохранился, но в процессе превращения в современный бизнес-центр был практически перестроен.