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Советский многоквартирный дом, в котором мечтал жить каждый

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Многоквартирный дом в Таллинне по проекту Райне Карпа: Вильде-теэ, 66.
Многоквартирный дом в Таллинне по проекту Райне Карпа: Вильде-теэ, 66. Фото: Mihkel Maripuu

За каждым типовым домом в спальном районе стоит свой автор. При внимательном рассмотрении становится ясно, что эти здания вовсе не такие скучные и однообразные, как кажется на первый взгляд, подчеркивает историк архитектуры и защитник памятников старины Оливер Орро. Его мнение приводит портал Rus.Postimees.

Райне Карп по праву считается одним из выдающихся эстонских архитекторов XX века. В его смелом и оригинальном наследии есть как удачные, так и менее успешные проекты: пока Национальная библиотека проходит реставрацию, Горхолл продолжает разрушаться, а его будущее остается неопределенным. Дом политического просвещения, позже центр Sakala, давно исчез, а бывший Главпочтамт на Нарвском шоссе хоть и сохранился, но в процессе превращения в современный бизнес-центр был практически перестроен.

Однако есть часть творческого наследия Карпа, которой не угрожает снос, и которая до сих пор используется по своему прямому назначению. Речь идет о типовых жилых домах, спроектированных архитектором в молодости.

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