В Кекаве в канале ГЭС обнаружены останки собаки. Полиция просит предоставить информацию

Согласно данным регистра Центра сельскохозяйственных данных (LDC), собака была принята в приют для животных Mežavairogi 4 февраля этого года, но уже 14 февраля в регистре появилась отметка о том, что она пропала из приюта 9 февраля.

В настоящее время муниципальная полиция Кекавы выясняет обстоятельства произошедшего.

В конце января этого года приют Mežavairogi объявил о прекращении приема собак.

С 10 февраля этого года Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) запретила приюту принимать собак. Запрет на прием кошек действует с 24 мая 2022 года.

Если вы узнали собаку на фото, просьба связаться с полицией по телефону 67937102.

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