В воскресенье, 2 марта, муниципальная полиция Кекавы сообщила, что в канале ГЭС были обнаружены останки небольшой по размеру собаки с ошейником и длинным поводком, сообщает Dzīvnieku policija.
Внимание!
В Кекаве в канале ГЭС обнаружены останки собаки. Полиция просит предоставить информацию
Согласно данным регистра Центра сельскохозяйственных данных (LDC), собака была принята в приют для животных Mežavairogi 4 февраля этого года, но уже 14 февраля в регистре появилась отметка о том, что она пропала из приюта 9 февраля.
В настоящее время муниципальная полиция Кекавы выясняет обстоятельства произошедшего.
В конце января этого года приют Mežavairogi объявил о прекращении приема собак.
С 10 февраля этого года Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) запретила приюту принимать собак. Запрет на прием кошек действует с 24 мая 2022 года.
Если вы узнали собаку на фото, просьба связаться с полицией по телефону 67937102.
Предупреждаем: изображения содержат неприятный контент!
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!