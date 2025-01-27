Глава ассоциации высказалась, как нужно поддержать семьи с детьми

Председатель Латвийского объединения обществ многодетных семей Элина Трейя отмечает, что все меньше семей решаются на рождение второго ребенка, а появление третьего ребенка зачастую приводит домохозяйство к статусу малоимущего.

В беседе с программой TV3 "900 секунд" Трейя заявила, что снижение доходов при уходе в отпуск по уходу за ребенком должно компенсироваться как минимум на 100%.

Она акцентировала внимание на том, что для жителей с низкими доходами эта компенсация должна быть еще больше, так как с рождением ребёнка увеличиваются дополнительные расходы.

По мнению Трейи, компенсация потери доходов является одной из наиболее острых проблем, требующих решения.

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Видео: Сюжет программы "900 секунд"

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