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Глава ассоциации высказалась, как нужно поддержать семьи с детьми

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Родители с колясками
Родители с колясками Фото: Edijs Pālens/LETA

Латвия занимает одно из первых мест среди стран Европейского Союза по снижению численности населения. Одной из главных причин этого является низкая рождаемость, сообщает программа "900 секунд" на канале tv3.lv.

Председатель Латвийского объединения обществ многодетных семей Элина Трейя отмечает, что все меньше семей решаются на рождение второго ребенка, а появление третьего ребенка зачастую приводит домохозяйство к статусу малоимущего.

В беседе с программой TV3 "900 секунд" Трейя заявила, что снижение доходов при уходе в отпуск по уходу за ребенком должно компенсироваться как минимум на 100%.

Она акцентировала внимание на том, что для жителей с низкими доходами эта компенсация должна быть еще больше, так как с рождением ребёнка увеличиваются дополнительные расходы.

По мнению Трейи, компенсация потери доходов является одной из наиболее острых проблем, требующих решения.

Больше смотрите в сюжете программы "900 секунд".

Видео: Сюжет программы "900 секунд"

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