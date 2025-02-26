Еще один дрон над территорией тюрьмы: полицией задержаны три человека

В понедельник, 24 февраля, сотрудники Госполиции получили сигнал о появлении беспилотного летательного аппарата над территорией Даугавпилсской тюрьмы. Дрон долгое время целенаправленно летал над двумя зданиями на территории тюрьмы.

В ходе выяснения обстоятельств произошедшего было определено и местонахождение пилота беспилотника.

Направляясь в это место, сотрудник полиции на автодороге по направлению в сторону Медуми заметил автомобиль, в котором находились три человека. Сначала мужчины нехотя пояснили, что приехали, чтобы проверить машину. Однако потом, когда полицейский заметил на заднем сидении автомобиля дрон, они признались, что пилотировали дрон над территорией тюрьмы, однако отказались предоставлять маршрут полета беспилотника и давать более подробные пояснения.

Кроме того, выяснилось, что лица черной изолентой заклеили стандартные позиционные огни беспилотника, чтобы было сложнее его обнаружить.

Для проведения дальнейших процессуальных действий было принято решение изъять два дрона DJI mini, карты памяти и четыре мобильных телефона.

В связи с произошедшим начат административный процесс по статье 124.1 Закона об авиации.

Кроме того, сотрудники полиции при помощи беспилотника обследовали территорию тюрьмы и убедились, что вышеупомянутый дрон не доставил никаких товаров.

Госполиция отмечает, что тесно сотрудничает с Управлением мест заключения, чтобы не допустить нарушений такого рода.

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Как уже сообщалось, 12 февраля Госполиция получила сигнал о дроне недалеко от Рижской центральной тюрьмы. Полицейские, прибыв на место происшествия, заметили двух мужчин у железнодорожного переезда, которые пилотировали дрон в запрещенной зоне.

Стражи порядка констатировали, что к дрону прикреплен черный сверток, в котором находились три мобильных телефона и беспроводной мобильный рутер.

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