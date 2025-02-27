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Ушел из жизни многолетний директор Латвийской Национальной библиотеки Вилкс

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Фото статьи
Фото: LETA, Evija Trifanova

В среду, 26 февраля, скончался многолетний директор Латвийской Национальной библиотеки (LNB) Андрис Вилкс, сообщили представители библиотеки.

Вилкс посвятил всю свою профессиональную жизнь одной работе. В 1978 году он начал работать старшим библиотекарем в отделе редких книг и рукописей Государственной библиотеки Латвийской ССР имени Вилиса Лациса, затем возглавил этот отдел, а с 1989 года стал директором всей библиотеки, занимая эту должность вплоть до 2024 года.

С 2004 по 2008 год Вилкс возглавлял библиотечную ассоциацию стран Балтийского моря Bibliotheca Baltica, был удостоен Ордена Трех Звезд и премии Zelta ābele за вклад в развитие книгоиздания.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич выразил соболезнования родным, друзьям и коллегам Вилкса в Twitter, подчеркнув, что книги, знания и "Замок света" были предназначением и великой целью жизни многолетнего директора LNB.

Ранее сообщалось, что в прошлом году Министерство культуры объявило конкурс на должность директора LNB.

На этот пост была выбрана тогдашний директор Департамента специальных фондов LNB и преподаватель Латвийской академии культуры Дагния Балтиня.

Открытый конкурс был объявлен после того, как Министерство культуры получило заявление многолетнего директора LNB, в котором он выразил желание прекратить трудовые отношения с 2 сентября 2024 года.

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