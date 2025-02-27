Ушел из жизни многолетний директор Латвийской Национальной библиотеки Вилкс

Вилкс посвятил всю свою профессиональную жизнь одной работе. В 1978 году он начал работать старшим библиотекарем в отделе редких книг и рукописей Государственной библиотеки Латвийской ССР имени Вилиса Лациса, затем возглавил этот отдел, а с 1989 года стал директором всей библиотеки, занимая эту должность вплоть до 2024 года.

С 2004 по 2008 год Вилкс возглавлял библиотечную ассоциацию стран Балтийского моря Bibliotheca Baltica, был удостоен Ордена Трех Звезд и премии Zelta ābele за вклад в развитие книгоиздания.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич выразил соболезнования родным, друзьям и коллегам Вилкса в Twitter, подчеркнув, что книги, знания и "Замок света" были предназначением и великой целью жизни многолетнего директора LNB.

Ранее сообщалось, что в прошлом году Министерство культуры объявило конкурс на должность директора LNB.

На этот пост была выбрана тогдашний директор Департамента специальных фондов LNB и преподаватель Латвийской академии культуры Дагния Балтиня.

Открытый конкурс был объявлен после того, как Министерство культуры получило заявление многолетнего директора LNB, в котором он выразил желание прекратить трудовые отношения с 2 сентября 2024 года.

Šodien skumja ziņa par bijušā Nacionālās bibliotēkas direktora Andra Vilka aiziešanu mūžībā.



Grāmatas, zināšanas un Gaismas pils bija viņa dzīves sūtība un lielais mērķis.



Pateicībā par viņa devumu Latvijai izsaku visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem, draugiem un kolēģiem. — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) February 27, 2025

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