Так как в муниципальных правилах не предусмотрена обязанность очищать крыши от снега и льда, административное наказание также не может быть применено, уточнили в полиции.

О случившемся полиция получила информацию от медиков. Правоохранители связались с матерью ребенка, выяснили обстоятельства происшествия и состояние его здоровья.

Полиция призывает владельцев и управляющих зданий следить за чистотой крыш, чтобы избежать подобных несчастных случаев. Жителям также советуют быть внимательными и сообщать в самоуправление о потенциально опасных местах.

Ранее сообщалось, что в воскресенье в Юрмале упавшая с крыши гостиницы глыба льда травмировала младенца.

Инцидент произошел у гостиницы Daina, расположенной в Меллужи. После отдыха в СПА-комплексе мать с детьми и супругом направлялись на парковку, чтобы поехать домой, когда внезапно на коляску с 11-месячным младенцем с крыши гостиницы упал большой кусок обледенелого снега.

"Мы шли по дорожке вдоль здания гостиницы. Впереди шел муж, за ним - шестилетний ребенок, а затем я с коляской. И прямо на младенца с крыши упал снег вместе со льдом. Ребенка полностью засыпало снегом. Ледяной кусок попал по щеке -она была поцарапана и кровоточила. Лед также ударил и по лбу", - рассказывает мать ребенка Лиана.

В Службе неотложной медицинской помощи агентству LETA подтвердили, что вызов в Юрмалу поступил около 10:40 утра. Медики оказали помощь одному пострадавшему, который в удовлетворительном состоянии с легкими травмами был доставлен в больницу для дальнейшего обследования.

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