Bloomberg: Турция готова послать в Украину миротворцев

Россия не хочет миротворцев из стран НАТО в Украине

18 февраля глава МИД РФ заявил, что Россия считает неприемлемым потенциальное появление в Украине миротворческих войск из стран, входящих в НАТО. По словам Лаврова, в ходе переговоров с делегацией из США в Саудовской Аравии российская сторона упомянула тему "потенциального развертывания каких-то вооруженных сил, миротворческих после того, как конфликт уже будет урегулирован или будет достигнута договоренность". "Мы объяснили сегодня, что появление войск, вооруженных сил из тех же стран НАТО, но под чужим флагом, под флагом Евросоюза или под национальными флагами, ничего в этом плане не меняет. Это нам, конечно же, неприемлемо", - сказал министр.

Лондон и Париж готовят план возможной отправки миротворцев

Газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванных чиновников из ЕС 23 февраля сообщила, что Великобритания и Франция готовят план, предусматривающий размещение в Украине до 30 000 европейских миротворцев, если Москве и Киеву удастся заключить сделку по мирному урегулированию.

Реализация этого плана зависит о того, удастся ли союзникам убедить президента США Дональда Трампа обеспечить "ограниченное" участие своей страны в этой миссии, указал собеседник журналистов. Британские чиновники считают, что американское участие выполнило бы роль "заслона", который защитит европейские войска в Украине, если они подвергнутся опасности со стороны России - в случае нарушения Москвой условий мирной сделки.

О своей готовности направить в Украину миротворцев заявила и Швейцария. Правда, по словам главнокомандующего швейцарской армии Томаса Зюссли, речь может идти лишь о предоставлении 200 военнослужащих за 9-12 месяцев.

Трамп заявил, что поддержит миротворческую миссию европейских союзников в Украине, одновременно исключив прямую роль в этом Вашингтона.

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