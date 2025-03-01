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Видео Стармер пообещал Зеленскому поддержку Великобритании "столько, сколько потребуется"

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Фото статьи
Фото: SIPA/Scanpix

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в субботу, 1 марта, в Лондоне тепло принял президента Украины Владимира Зеленского и заверил его в поддержке после беспрецедентно резкой перепалки Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, вызвавшей обеспокоенность по поводу трансатлантического сотрудничества.

Во время встречи с Зеленским на Даунинг-стрит Стармер заявил, что Великобритания полностью поддерживает Украину.

Прибыв в резиденцию премьера, Зеленский услышал слова поддержки от людей, собравшихся у здания на Даунинг-стрит, 10. Стармер тепло его обнял и пригласил внутрь.

"Как вы слышали по воодушевлённым возгласам на улице, у вас есть полная поддержка по всей Великобритании", - сказал британский премьер Зеленскому. "Мы с вами, с Украиной, столько, сколько потребуется", - заверил Стармер.

Зеленский поблагодарил его и народ Великобритании за поддержку и дружбу.

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Встреча состоялась на следующий день после того, как Трамп и вице-президент Джеймс Ди Вэнс в прямом эфире из Овального кабинета раскритиковали Зеленского за то, что, по их мнению, он недостаточно благодарен за поддержку со стороны США.

Ожидалось, что встреча Зеленского и Стармера состоится в воскресенье, 2 марта, перед саммитом с другими европейскими лидерами, на котором будут обсуждать ситуацию в Украине и укрепление обороны на континенте.

Однако после визита в Вашингтон их двусторонние переговоры были перенесены на более ранний срок.

В воскресенье перед саммитом Зеленский также встретится с королем Чарльзом III.

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