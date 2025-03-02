Трамп объявил английский единственным официальным языком США

"Официально признанный язык - основа единства и сплоченности общества, и Соединенные Штаты становятся сильнее, когда их граждане могут свободно обмениваться идеями на одном общем языке", - говорится в тексте исполнительного указа.

В документе подчеркивается, что в интересах США на федеральном уровне должна быть установлена одна-единственная официальная языковая норма.

"Закрепление английского языка в этом статусе не только упростит коммуникацию, но и укрепит общенациональные ценности, создавая более сплоченное и эффективное общество", - утверждается в документе.

Этот указ отменяет постановление, принятое в 1990-х годах при президенте Билле Клинтоне, согласно которому федеральные агентства и учреждения, получающие государственное финансирование, обязаны были предоставлять услуги и поддержку людям, не владеющим английским языком.

Теперь, согласно новым правилам, государственные агентства сами будут решать, в каком объеме предоставлять помощь на иных языках, кроме английского.

Согласно данным правительства США за 2019 год, почти 68 миллионов американцев говорят дома на языке, отличном от английского.

Из них более 40 миллионов человек используют испанский как основной язык общения.

Кроме того, среди иммигрантов в США широко распространены китайский и вьетнамский языки.

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