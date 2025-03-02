Еще не так давно, всего два года назад, в Латвии произошел один весьма забавный, а для кого-то, возможно, даже трагикомичный случай. Тогда национальная хоккейная сборная завоевала бронзовые медали на Чемпионате мира и триумфально вернулась домой. По этому случаю по всей стране был объявлен официальный выходной, а народ с ликованием встречал своих героев у Памятника Свободы.
Для абонентов
КОММЕНТИРУЕТ ЛУСИС ⟩ Как умело прокатиться на чужом успехе
Но вместе с хоккеистами - а иногда даже впереди них! - на передний план стремился тогдашний председатель Сейма Эдвард Смилтенс.
В хоккейной форме он пожимал руки фанатам, поднимался на сцену и даже… раздавал автографы.
Когда соцсети заполнились насмешками, Смилтенс заявил, что это ни что иное, как черный пиар, организованный политическими оппонентами. Ведь не может же быть так, что люди сами по себе видят в этом нелепость!
Глобальные достижения - будь то спорт, искусство или наука - всегда привлекали политиков, которые мечтают поймать волну чужой славы.
Просто поздравить? Приватно встретиться, пожать руку, подарить цветы? Слишком просто.