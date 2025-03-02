КОММЕНТИРУЕТ ЛУСИС Как умело прокатиться на чужом успехе

Еще не так давно, всего два года назад, в Латвии произошел один весьма забавный, а для кого-то, возможно, даже трагикомичный случай. Тогда национальная хоккейная сборная завоевала бронзовые медали на Чемпионате мира и триумфально вернулась домой. По этому случаю по всей стране был объявлен официальный выходной, а народ с ликованием встречал своих героев у Памятника Свободы.