Программа: экспорт товаров для страйкбола из РФ в Латвию растет. Несет ли это угрозу?

В 2017 году Россия проводила военные учения "Запад". В это же время появилась информация, что группы страйкбола также планируют организовать в Латвии крупные международные соревнования. Их хотели посетить участники из России, но на пути в Ригу их задержали и депортировали из страны, так как они находились в "черном списке".

На основании необходимости усиленного контроля за страйкбольной средой были внесены изменения в законодательство. С тех пор несколько страйкбольных клубов прекратили свою деятельность. Служба государственной безопасности не комментирует, продолжают ли сегодня действовать активисты, имеющие связи в России.

В письменном ответе было лишь указано, что "особое внимание уделяется выявлению прокремлевски настроенных лиц в этой среде", и с этими людьми проводятся превентивные меры для устранения рисков.

"VDD в рамках своей компетенции продолжает следить за группами и индивидуальными активистами с парамилитарной направленностью, которые осваивают военные навыки, в том числе лицами, регулярно участвующими в военно-тактической игре cтрайкбол.

Хотя в большинстве случаев такие игры носят исключительно развлекательный характер, VDD особое внимание уделяет выявлению прокремлевски настроенных лиц в этой среде.

По оценке VDD, нелояльные государству лица, обладающие военными навыками, могут представлять угрозу национальной безопасности. Мы можем подтвердить, что такие лица были идентифицированы, и в отношении них проведены превентивные меры для устранения возможных рисков", - ответили в VDD.

Nekā personīga (NP): Можно ли понять, что с этими людьми произошло? Они продолжают этим заниматься, но теперь делают это тайно, тренируются в лесах со своими единомышленниками или как это происходит?

Янис Домбрава, член парламентской комиссии по нацбезопасности (Национальное объединение):

"Насколько мне известно, за многими из этих групп действительно велось наблюдение. Отдельные группы ограничили или вовсе прекратили свою деятельность. Но за более детальными комментариями, конечно, стоит обращаться к компетентным органам, чтобы я случайно не рассказал лишнего".