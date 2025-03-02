1 марта вступили в силу поправки к Закону об обороте товаров стратегического назначения. Теперь в Латвии торговцы оружием будут обязаны регистрировать покупателей, приобретающих, например, прицелы и глушители. Ранее такой учет не велся, и теперь это позволит лучше отслеживать оборот оружия. Однако в настоящее время нет никаких ограничений или запретов на ввоз в Латвию из России патронов, ружей, мин, гранат и даже гранатометов, предназначенных для военных игр. Программа Nekā personīga выяснила, что еще год назад ввоз таких товаров из России оценивался в несколько десятков тонн.
Программа: экспорт товаров для страйкбола из РФ в Латвию растет. Несет ли это угрозу?
Эти данные были получены из Центрального статистического управления. А по запросу передачи Служба государственных доходов (VID) подготовила более детальную информацию о видах оружия, импортируемого в Латвию и перевозимого транзитом из России.
В категории "Имитационные ручные гранаты для пиротехники, шумовые и дымовые устройства", а также "Товары для пейнтбола и/или страйкбола" стоимость ввезенных из России товаров составила 774 тысячи евро (774 388,23 евро).
Количество товаров VID учитывает в килограммах, и за прошлый год в Латвию было ввезено 31 349 кг - то есть более 31 тонны гранат, шумовых и дымовых устройств.
На сумму 17 тысяч евро (17 230 евро) были импортированы пневматические газобаллонные гранатометы для пейнтбола.
Адаптеры для пейнтбольного оборудования, ремонтные комплекты и аксессуары для подводного спорта из России были ввезены на сумму около 5 тысяч евро (5150,85 евро).
Согласно данным VID, до 2023 года ежегодный объем импорта из России боеприпасов для пейнтбола и страйкбола составлял около 10 тонн. Однако в 2024 году он утроился.
Данные VID
|2023 год
|2024 год
|11,4 тонн
|31,3 тонн
VID также предоставила данные о транзите подобных товаров через Латвию. Согласно этим данным, в категории "Бомбы, гранаты, торпеды, мины, ракеты и другие виды военной амуниции и их части; патроны и другие боеприпасы, включая дробь и комплектующие для патронов" в 2024 году было перевезено более 43 тонн (43 413 кг). Однако из предоставленной информации невозможно точно определить, были ли эти товары затем оформлены как импорт в Латвию или же это дополнительный объем.
Как подтвердили передаче несколько предпринимателей, занимающихся продажей военного снаряжения, такой объем импорта невероятно велик по меркам Латвии.
Самые популярные военно-тактические игры - это пейнтбол и страйкбол (airsoft).
Пейнтбол - это командная стрелковая игра со специальными ружьями и шариками с краской. Его скорее можно считать развлекательным видом спорта. Игры проходят в помещениях или на специально огороженных открытых площадках. Соревнуются две команды, и побеждают те, кого меньше поразили противники.
Страйкбол - гораздо более серьезная игра. В мире, в том числе в России и Латвии, проходят специальные соревнования, на которые съезжаются команды и клубы этого вида спорта. В страйкбол играют с копиями оружия, которые выглядят как настоящие, но предназначены для стрельбы пластиковыми шарами. Используются также гранатометы, гранаты и мины. Участники игр, вооруженные специально оборудованным оружием и используя маскировку, могут тренироваться даже как снайперы.
За исключением того, что оружие не настоящее, все остальное проходит как в реальном бою. Каждая команда получает тактическое задание, которое должна выполнить. Участники носят униформу с нашивками, напоминающую военную. Маневры, жесты бойцов и другие тактические элементы идентичны тем, что применяются в армии. Как говорят специалисты, если таким активистам дать в руки настоящее оружие, они уже смогут выполнять боевые задачи.
Айнар Латковскис, председатель парламентской комиссии по нацбезопасности ("Новое Единство"):
"Когда это движение только зарождалось, службы безопасности обратили внимание, как оно постепенно трансформировалось именно со стороны Российской Федерации. Оно пришло не с Запада, как это обычно бывает с новыми видами спорта или другими новшествами. Поэтому, хотя используемое в игре оборудование нельзя назвать оружием, весь реквизит поступает именно оттуда. Поэтому и происходят закупки. Надо сказать, что эта сфера находится под контролем. Я, к сожалению, не могу раскрывать детали, но могу заверить, что Служба государственной безопасности (VDD) за этим следит особенно внимательно".
В 2017 году Россия проводила военные учения "Запад". В это же время появилась информация, что группы страйкбола также планируют организовать в Латвии крупные международные соревнования. Их хотели посетить участники из России, но на пути в Ригу их задержали и депортировали из страны, так как они находились в "черном списке".
На основании необходимости усиленного контроля за страйкбольной средой были внесены изменения в законодательство. С тех пор несколько страйкбольных клубов прекратили свою деятельность. Служба государственной безопасности не комментирует, продолжают ли сегодня действовать активисты, имеющие связи в России.
В письменном ответе было лишь указано, что "особое внимание уделяется выявлению прокремлевски настроенных лиц в этой среде", и с этими людьми проводятся превентивные меры для устранения рисков.
"VDD в рамках своей компетенции продолжает следить за группами и индивидуальными активистами с парамилитарной направленностью, которые осваивают военные навыки, в том числе лицами, регулярно участвующими в военно-тактической игре cтрайкбол.
Хотя в большинстве случаев такие игры носят исключительно развлекательный характер, VDD особое внимание уделяет выявлению прокремлевски настроенных лиц в этой среде.
По оценке VDD, нелояльные государству лица, обладающие военными навыками, могут представлять угрозу национальной безопасности. Мы можем подтвердить, что такие лица были идентифицированы, и в отношении них проведены превентивные меры для устранения возможных рисков", - ответили в VDD.
Nekā personīga (NP): Можно ли понять, что с этими людьми произошло? Они продолжают этим заниматься, но теперь делают это тайно, тренируются в лесах со своими единомышленниками или как это происходит?
Янис Домбрава, член парламентской комиссии по нацбезопасности (Национальное объединение):
"Насколько мне известно, за многими из этих групп действительно велось наблюдение. Отдельные группы ограничили или вовсе прекратили свою деятельность. Но за более детальными комментариями, конечно, стоит обращаться к компетентным органам, чтобы я случайно не рассказал лишнего".
Александр Шаповалов был близок к организации турнира, на который отправились сотрудники российского фабрики по производству оборудования для страйкбола.
В настоящее время он работает в одном из магазинов военной тематики, где продается снаряжение для страйкбола, ремонтирует оружие и по-прежнему участвует в организации многих соревнований. Он был задержан Службой государственной безопасности в связи с событиями 2017 года. О данном случае перед камерой Шаповалов говорить не хочет.
NP: Что там произошло?
Александр Шаповалов: Что там произошло? Служба безопасности задержала...
NP: Вас задержали?
АШ: Задержали, да. Как по-латышски сказать - избили.
NP: Побили.
АШ: Побили. Допрашивали.
NP: Допрашивали.
АШ: Допрашивали. Но это было абсолютно незаконно. Но это - Служба безопасности. Про этот "бред" я могу рассказать очень много. Но не хочу.
Шаповалов, известный в кругах любителей страйкбола под прозвищем "Бабров", хорошо известен не только в Латвии.
Он до сих пор является активным участником страйкбола-клуба VOSTOK. Просматривая его активность в социальных сетях, можно заметить, что его взгляды не изменились - он до сих пор репостит фотографии, на которых президента Украины сравнивают с Гитлером, поздравляет друзей с 9 мая и радуется различным российским военным символам.
В России страйкбол тесно связан со спецслужбами и армией. В соревнованиях по страйкболу там участвует и настоящая военная техника - танки и даже вертолеты.
Айнар Латковскис: "В России это направление развивают многие, связанные с военной сферой, разведкой, контрразведкой, бывшие сотрудники КГБ и другие люди из этой области. То есть в их интересах - по-прежнему выполнять государственные задачи. А государственная задача России в отношении Латвии - это шпионаж. (…) И, не дай Бог, в случае военного конфликта участвовать на стороне России или выполнять определенные задания."
Министр внутренних дел не может объяснить, почему столь значительный импорт страйкбол-товаров из России в Латвию не был замечен и до сих пор не попал в поле зрения служб и министерства.
Рихард Козловскис, министр внутренних дел ("Новое Единство") заявил, что "если бы у меня была такая возможность, я бы запретил любой товар из России".
Продавцы оружия и боеприпасов для страйкбола подсчитали, что закупка продукции из России на сумму 800 000 евро - это значительный объем для небольшого латвийского рынка. И его оборот должен контролироваться гораздо тщательнее.
Арманд Икалис, владелец Myshop.lv:
"Я думаю, что отследить это несложно. Так же, как мы общаемся с производителями. Вдруг какой-то производитель, который поддерживает одни ценности, а его товары неожиданно появляются где-то в другом месте, и я спрашиваю самого производителя, почему так происходит? Он делает большие глаза, как будто ничего не знает. Ты не можешь этого не знать. Все можно отследить. Тем более, если речь идет о военной сфере... У нас был один израильский производитель, у которого отличные разведывательные навыки. Как ты можешь не знать? Не может быть, чтобы такой крупный объем товаров вдруг "случайно" куда-то ушел".
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