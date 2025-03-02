Премьер Британии: такой момент для безопасности Европы случается раз в поколение

"Мы собрались здесь сегодня, потому что это момент, который бывает раз в поколение, для безопасности Европы, и нам всем нужно сделать шаг вперед", - заявил Стармер в начале саммита.

По его словам, достижение положительного исхода для Украины "жизненно важно для каждой страны, представленной здесь, и для многих других".

Саммит прошел за закрытыми дверями. Среди его участников были генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Страны Балтии не были приглашены на саммит, однако в воскресенье Стармер провел онлайн-разговор с премьер-министром Латвии Эвикой Силиней, президентом Литвы Гитанасом Науседой и президентом Эстонии Аларом Карисом.

Саммит в Лондоне был организован для обсуждения ситуации с безопасностью в Европе в контексте политики президента США Дональда Трампа.

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