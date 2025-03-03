С понедельника, 3 марта, запрещено находиться на льду всех водоемов и морских прибрежных вод в Риге, сообщили агентству LETA в Рижской думе.
Власти Риги запретили выходить на лед всех водоемов города
Период повышенной опасности на льду рижских водоемов определяется распоряжением исполнительного директора города Риги. Рижская муниципальная полиция контролирует выполнение этого распоряжения.
Штраф за нахождение на льду теперь составляет до 100 евро.
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