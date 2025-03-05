Спрудс: динамику отношений США и Европы не следует воспринимать драматично

В интервью телепередаче "Утренняя панорама" политик отметил, что состоявшееся сегодня утром обращение США Дональда Трампа к конгрессу, которое было ожидаемым, в основном было направлено на внутреннюю политику, а международная политика была затронута в нем относительно небольшим фрагментом.

Прозвучала установка о продвижении к миру и то, что Трамп ценит письмо президента Украины Владимира Зеленского об обоюдном желании идти вперед. Спрудс считает, что после неудачной встречи в пятницу с обеих сторон последовали попытки сгладить разногласия.

Оценивая динамику отношений США и Европы, Спрудс отметил, что их не следует воспринимать драматично. "Понятно, что здесь есть свои нюансы, акценты, изменения", - сказал министр, добавив, что во время первого президентства Трампа тоже наблюдалась "меркантильная конкуренция", которая может присутствовать и в последующие четыре года.

"США под руководством Трампа справедливо потребовали увеличения военных расходов Европы. Латвия здесь подает пример, и многим европейским странам следовало бы последовать примеру Латвии и призыву Трампа, если есть желание иметь летально сильный НАТО", - заявил министр.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!