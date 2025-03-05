В Салдусском крае из водоема извлечены тела двух погибших

Утром в среду был получен вызов на улицу Аптиекас в Риге, где в подвале трехэтажного жилого дома горели автомобильные шины и бытовой мусор. Пожарные спасли из задымленных помещений одного человека, который пострадал в результате пожара.

Всего за прошедшие сутки VUGD получила 31 вызов - девять на тушение пожаров, в том числе на тушение одного лесного пожара, 15 - на спасательные работы, а семь вызовов оказались ложными.

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