Проект декларации, поддержанный 26 государствами-членами, вновь подтверждал нынешнюю позицию ЕС по войне, развязанной Россией, подчеркивал необходимость справедливого и долгосрочного мира, а также закреплял решимость блока продолжать поддержку Украины, включая военную помощь.

Однако венгерский премьер-министр Виктор Орбан, известный своими пророссийскими взглядами, еще в прошлую субботу заявил, что воспользуется правом вето, ссылаясь на "стратегические разногласия в подходе к украинскому вопросу".

В письме на имя председателя Европейского совета Антониу Кошты Орбан предложил вместо этого поддержать резолюцию Совета Безопасности ООН, принятую на прошлой неделе, которая требует немедленного прекращения войны, но не называет Россию агрессором.

За эту резолюцию, наряду с Китаем и Россией, в Совбезе ООН проголосовали также США, тогда как европейские страны воздержались.

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