США хотят перезапустить отношения с Россией

Келлог объяснил эту позицию тем, что США защищают свои национальные интересы и не хотят увязнуть в бесконечной войне, оказывая косвенное участие в конфликте.

"То, что вы сейчас наблюдаете, - это экстренные усилия администрации Трампа, чтобы усадить обе стороны за стол переговоров и заключить мирное соглашение", - подчеркнул он, добавив, что Белый дом будет оказывать давление как на Киев, так и на Москву, чтобы добиться окончания войны.

В качестве примера давления на Москву Келлог назвал американские санкции против "теневого флота" России.

Он также отметил, что администрация Трампа может использовать другие рычаги, в частности конфискацию замороженных российских активов для финансирования восстановления Украины и максимальное усиление санкционного давления на российский энергетический сектор.

Когда журналистка CBS Маргарет Бреннан отметила, что отказ от передачи данных является серьезной уступкой России и может ослабить позиции Украины на фронте, Келлог ответил:

"Украинцы сами это на себя навлекли".