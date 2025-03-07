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США хотят перезапустить отношения с Россией

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Кит Келлог
Кит Келлог Фото: AFP/SCANPIX

Изоляция Москвы больше не работает, и Вашингтону необходимо пересмотреть стратегию взаимодействия с Россией, заявил в четверг, 6 марта, в Совете по международным отношениям в Вашингтоне Кит Келлог, специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России.

Келлог объяснил эту позицию тем, что США защищают свои национальные интересы и не хотят увязнуть в бесконечной войне, оказывая косвенное участие в конфликте.

"То, что вы сейчас наблюдаете, - это экстренные усилия администрации Трампа, чтобы усадить обе стороны за стол переговоров и заключить мирное соглашение", - подчеркнул он, добавив, что Белый дом будет оказывать давление как на Киев, так и на Москву, чтобы добиться окончания войны.

В качестве примера давления на Москву Келлог назвал американские санкции против "теневого флота" России.

Он также отметил, что администрация Трампа может использовать другие рычаги, в частности конфискацию замороженных российских активов для финансирования восстановления Украины и максимальное усиление санкционного давления на российский энергетический сектор.

Когда журналистка CBS Маргарет Бреннан отметила, что отказ от передачи данных является серьезной уступкой России и может ослабить позиции Украины на фронте, Келлог ответил:

"Украинцы сами это на себя навлекли".

Вашингтон 5 марта официально прекратил передачу разведданных Украине. Издание Financial Times отметило, что без информации от американских спецслужб ВСУ будет значительно сложнее наносить удары по российским войскам.

Решение о приостановке обмена данными было принято через два дня после конфликта между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

Напомним, что 28 февраля во время встречи в Белом доме между президентами США и Украины произошла жесткая словесная перепалка. Уже 2 марта Трамп подписал указ, приостанавливающий оказание военной и гуманитарной помощи Киеву.

Журналистка британского Sky News Дебора Хейнс, ссылаясь на источник в украинском руководстве, сообщила, что запрет на передачу разведданных носит выборочный характер.

По ее информации, США прекратили делиться сведениями о потенциальных военных целях на территории России, но продолжают передавать данные по ситуации внутри Украины.

Кроме того, анонимный украинский чиновник заявил агентству Bloomberg, что Киев по-прежнему получает разведывательную информацию от США.

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