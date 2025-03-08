Кандидатом партии "Прогрессивные" в мэры Риги на выборах самоуправлений будет Виестур Клейнбергс, а также в список войдут депутаты думы Алия Турлая, Мартиньш Коссович и Юстине Пантелеева, сообщила партия в субботу, 8 марта, на презентации кандидатского списка и программы на выборах в столице.
Фото ⟩ Объявлены лидеры списка "Прогрессивных" на выборах в Рижскую думу
Также в список вошли член правления общества Гризинькалнса, архитектор Марта Котелло, директор Юглской средней школы Айя Мелле, член правления общества "Город для людей" Карлис Крекис, эксперт в области образования Анна Зирне-Блумберга, руководитель центра для граждан Украины Петерис Грубе, эксперт в области городской среды и туризма Мартиньш Энгелис, социальный работник Илона Цейцана и другие.
Как заявили на мероприятии представители партии,
в ближайшие четыре года приоритетами "Прогрессивных" в Риге будут отремонтированные улицы и удобное сообщение для людей, честное управление, современный и быстрый общественный транспорт и безопасность.
В предвыборной программе партии отмечается, что в Рижской думе следующего созыва "Прогрессивные" будут добиваться планового ремонта улиц, в том числе тротуаров, установки скамеек, оборудования пешеходных переходов и строительства велосипедных дорожек.
В программе также говорится, что "в самоуправлении будет честное управление, когда на счету - каждый евро". Общественный транспорт станет самым удобным и быстрым способом передвижения в столице, а Рига - примером для других городов Латвии в сфере гражданской обороны, где каждый житель сможет найти убежище.
Помимо прочего, предвыборная программа партии предусматривает проведение в Риге двух консультативных референдумов.
Первый консультативный референдум планируется провести по вопросу о введении платы за въезд для лиц, не проживающих в Риге, по примеру Юрмалы. Клейнбергс подчеркнул, что если рижане это поддержат, то "Прогрессивные" это реализуют, чтобы было меньше пробок и больше доходов на содержание города.
Второй консультативный референдум - по новой пешеходной улице. Рижане выберут, какая улица в центре Риги станет современным местом встреч, отдыха и уличной торговли - как для местных жителей, так и для туристов. В своей речи Кляйнбергс пообещал построить такую улицу по лучшим европейским образцам.
Как подчеркнул на мероприятии кандидат в мэры Клейнбергс, цель партии - "человечная Рига", город, где каждый чувствует себя хорошо, где помогают тем, кто попал в трудную ситуацию, и дают возможности тем, кто хочет развивать бизнес, проводить мероприятия, сделать свои районы более зелеными и оживленными.
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