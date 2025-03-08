Фото Объявлены лидеры списка "Прогрессивных" на выборах в Рижскую думу

Помимо прочего, предвыборная программа партии предусматривает проведение в Риге двух консультативных референдумов.

Первый консультативный референдум планируется провести по вопросу о введении платы за въезд для лиц, не проживающих в Риге, по примеру Юрмалы. Клейнбергс подчеркнул, что если рижане это поддержат, то "Прогрессивные" это реализуют, чтобы было меньше пробок и больше доходов на содержание города.

Второй консультативный референдум - по новой пешеходной улице. Рижане выберут, какая улица в центре Риги станет современным местом встреч, отдыха и уличной торговли - как для местных жителей, так и для туристов. В своей речи Кляйнбергс пообещал построить такую ​​улицу по лучшим европейским образцам.

"Прогрессивные" представляют список кандидатов на выборах в Рижскую думу Фото: Publicitātes foto

Как подчеркнул на мероприятии кандидат в мэры Клейнбергс, цель партии - "человечная Рига", город, где каждый чувствует себя хорошо, где помогают тем, кто попал в трудную ситуацию, и дают возможности тем, кто хочет развивать бизнес, проводить мероприятия, сделать свои районы более зелеными и оживленными.

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