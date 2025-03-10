Американская киноиндустрия заинтересовалась Латвией

Рассказывая о том, как прошли мероприятия в Лос-Анджелесе, куда Лаце отправилась в командировку на прошлой неделе, чтобы посетить церемонию вручения премии "Оскар", а также встретиться с представителями Netflix и других американских компаний, она сообщила, что это прекрасная возможность использовать культурную дипломатию для продвижения не только киноиндустрии, но и имиджа Латвии в целом.

Планируя визит, министр тесно контактировала с посольством Латвии в США, которое в этом году запланировало несколько мероприятий, связанных с киноиндустрией. "Контакты, которые я начала завязывать, находясь в Лос-Анджелесе, позволят приглашать в Латвию различные кинокомпании и знакомить их с латвийской киноиндустрией, а также привлекать их к участию в мероприятиях, организуемых, например, посольством Латвии в США", - пояснила Лаце.

На вопрос о том, проявила ли американская сторона уже какой-либо интерес к сотрудничеству с профессионалами отрасли в Латвии, министр ответила, что американцы хотят узнать больше о Латвии - приехать и увидеть своими глазами, какую поддержку и разнообразную среду мы можем предложить для кинопроизводства, включая латвийские замки и усадьбы.



"Сейчас, несомненно, именно тот момент, когда мы все вместе должны не только гордиться международным успехом "Потока" но и сделать все возможное на политическом уровне, чтобы поддержать киноиндустрию", — ранее подчеркивала министр.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!